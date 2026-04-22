Άταμαν: «Εφέτος δεν είμαι καλύτερος από τον προπονητή της Βαλένθια, αλλά θα δούμε τι θα γίνει...»

Ο Έργκιν Άταμαν εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένος με την εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Τι Τζέι Σορτς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

«Στο πρώτο μέρος παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ, ίσως το καλύτερο φετινό μας στο ΟΑΚΑ. Είχαμε επιθετικότητα, βρήκαμε σκορ στον αιφνιδιασμό, ο Τζέιμς έβαλε μόνο δύο δύσκολα σουτ. Δεν τους αφήσαμε να σκοράρουν πολύ. Στο δεύτερο μέρος κάποιες φορές κάναμε λάθη, όμως είχαμε καλή άμυνα, καλό ροτέισον.

Απόψε ο Σορτς έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στον Παναθηναϊκό και ελπίζω ότι θα συνεχίσει έτσι και στα playoffs. Ο Φαρίντ πάλεψε σε άμυνα κι επίθεση, όλοι έπαιξαν για την ομάδα κι αυτό είναι σημαντικό. Βρήκαμε σκορ από διαφορετικούς παίκτες και όχι από τους συνηθισμένους. Νικήσαμε και είμαστε στα playoffs. Θα παίξουμε με την Βαλένθια.

Τα λεπτά των παικτών, εξαρτώνται από την εικόνα τους και από την απόοδοσή τους. Ο Ναν, ο Γκραντ, ο Σλούκας, ο Σορτς, δεν μπορούν να παίξουν όλοι μαζί. Όποιος είναι σε καλή κατάσταση, θα παίζει περισσότερο.

Η Βαλένθια μας νίκησε δύο φορές φέτος, είναι από τις κορυφαίες ομάδες μέχρι στιγμής, όμως τώρα είναι ώρα για τα playoffs και ελπίζω ότι θα τους αντιμετωπίσουμε με πλήρες ρόστερ. Δεν υπάρχει μεγάλο αβαντάζ έδρας, όλοι μπορούν να τους κερδίσουν όλους, εντός ή εκτός. Θα είναι σκληρή σειρά για εμάς, η Βαλένθια είναι δύσκολος αντίπαλος, αλλά πιστεύω ότι και γι’ αυτούς δεν θα είναι εύκολο να μας νικήσουν για να προκριθούν στο Final Four. Πιστεύω ότι όλοι θα δώσουν το 100% τους για να περάσουμε αυτή τη σειρά.

Η Βαλένθια παίζει διαφορετικό μπάσκετ και μέχρι στιγμής επιτυχημένο. Τώρα θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε το γρήγορο παιχνίδι της, πρέπει να είμαστε επιθετικοί και στο αμυντικό και στο επιθετικό ριμπάουντ. Τώρα καταλαβαίνουμε το παιχνίδι της και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με το δικό μας σύστημα. Όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα, αυτό που θα κυριαρχήσει, θα κερδίσει. Θα δούμε, θα δούμε.

Δεν είναι επιλογή μου να παίξουμε με την Βαλένθια. Είναι σπουδαία ομάδα, με σπουδαίο προπονητή. Τον συγχαίρω για το βραβείο που πήρε, το άξιζε 100%. Έχουν σπουδαίους παίκτες, τον Μοντέρο ειδικά. Είναι σπουδαία ομάδα. Θα δούμε δύο διαφορετικά συστήματα. Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ να πω τώρα ότι η Βαλένθια είναι το φαβορί επειδή μας νίκησε δύο φορές στην κανονική περίοδο. Έχουμε κι εμείς σπουδαίους παίκτες, φέτος η απόδοσή μου δεν είναι καλύτερη από εκείνη του Μαρτίνεθ, αλλά τώρα, θα δούμε…».