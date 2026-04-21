Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο η Φενέρμπαχτσε έχει κλείσει τον Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια και τον Ίγκνας Σαργκιούνας της Ρίτας.

Παρότι η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για τα playoffs της Euroleague με αντίπαλο τη Ζάλγκιρις στην Τουρκία έχουν αρχίσει ήδη να μεταγραφικά σενάρια για την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, ο τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουνσούογλου κάνει λόγο για συμφωνία της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με τον Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια και τον Ίγκνας Σαργκιούνας της Ρίτας.

Κι αν ο πρώτος είναι κάτι λογικό, δεδομένου πως κάνει μεγάλο... θόρυβο με την παρουσία του στη Euroleague με την ομάδα των Βάσκων, δεν μπορεί νμα ισχυριστεί το ίδιο κάποιος για τον 26χρονο Λιθουανό. Ασφαλώς και ο Γιασικεβίτσιους ξέρει καλύτερα, καθώς στο Basketball Champions League με την Ρίτας έχει 13.3 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ μέσο όρο, ενώ κόντρα στην Λιετκαμπέλις είχε 43 πόντους με το εντυπωσιακό 9/9 τρίποντα!

Ουσιαστικά πρόκειται για κινήσεις που έχει στοχεύσει ο Γιασικεβίτσιους, όσον αφορά την επόμενη ημέρα της Φενέρμπαχτσε, κυρίως με τον Τρεντ Φόρεστ, καθώς ανανεώνει την περιφερειακή του γραμμή.

Όσο για τον συμπατριώτη του είναι μια μορφή επένδυσης, καθώς η έλλειψη παραστάσεων από το κορυφαίο επίπεδο της Euroleague, είναι ένα στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο Λιθουανός προπονητής.

🚨 Fenerbahçe Beko, Baskonia forması giyen Trent Forrest ile anlaşma sağladı.

— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) April 21, 2026