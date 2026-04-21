Παναθηναϊκός - Μονακό: Αυτοί είναι οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες των Μονεγάσκων
Με κλειστό rotation θα παίξει και πάλι η Μονακό καθώς ο προπονητής Μάνουσαρ Μαρκοϊσβίλι θα έχει και πάλι μόλις οκτώ παίκτες στην διάθεσή του για την αναμέτρηση του Play In κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens».
Συγκεκριμένα δεν ταξίδεψαν καθόλου στην Αθήνα οι τραυματίες, Νίκολα Μίροτιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ με αποτέλεσμα να... ξεμείνει (και πάλι) η γαλλική ομάδα με οκτώ παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν και στα δύο τελευταία παιχνίδια της Euroleague.
Κάτι που σημαίνει ότι για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι διαθέσιμοι οι Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιάλο, Χέιζ, Μπεγκάριν, Στράζελ και Τζέιμς.
💥Η άφιξη της Μονακό για την κρίσιμη αναμέτρηση της γαλλικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό#paobc
