Όπως ήταν αναμενόμενο η Μονακό θα έχει και πάλι μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Με κλειστό rotation θα παίξει και πάλι η Μονακό καθώς ο προπονητής Μάνουσαρ Μαρκοϊσβίλι θα έχει και πάλι μόλις οκτώ παίκτες στην διάθεσή του για την αναμέτρηση του Play In κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens».

Συγκεκριμένα δεν ταξίδεψαν καθόλου στην Αθήνα οι τραυματίες, Νίκολα Μίροτιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ με αποτέλεσμα να... ξεμείνει (και πάλι) η γαλλική ομάδα με οκτώ παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν και στα δύο τελευταία παιχνίδια της Euroleague.

Κάτι που σημαίνει ότι για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι διαθέσιμοι οι Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιάλο, Χέιζ, Μπεγκάριν, Στράζελ και Τζέιμς.