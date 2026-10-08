To Gazzetta στέκεται στην πορεία της Μονακό τα τελευταία χρόνια και το πως έφτασε από το να διεκδικεί ευρωπαίκές κούπες στην χρεωκοπία.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και για τη Μονακό που πριν από περίπου ενάμιση χρόνο υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, έπαιξε σε τελικό Euroleague, , πλέον χάνεται από το μπασκετικό χάρτη.

Οι Μονεγάσκοι κύρηξαν και επίσημα πτώχευση, δηλώνοντας αδυναμία να αγωνιστoύν στις επαγγελματικές κατηγορίες και το Gazzetta στέκεται στην πορεία της ομάδας του Πριγκιπάτου που παραλίγο να φτάσει στην κορυφή, αλλά έπεσε γρήγορα με κρότο.

Το χαμένο BCL από την ΑΕΚ και το Eurocup του 2021

Η ομάδα από το Πριγκιπάτο που βρέθηκε για πολλά χρόνια στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ξεκίνησε να κάνει δειλά δειλά τα πρώτα της σημαντικά βήματα στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας.

Η σεζόν που την ένιωσε για τα καλά η Ευρώπη ήταν το 2017-18, τότε που οι Μονεγάσκοι έφτασαν στον τελικό του BCL της Αθήνας κόντρα στην ΑΕΚ του Σάκοτα. Αλλά στον τελικό η Ένωση πλήγωσε την Μονακό που γύρισε πίσω με άδεια χέρια.

Δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να κάνει επενδύσεις για να δυναμώσει το ρόστερ, φτάνοντας το 2021 στην κορυφαία στιγμή της ιστορίας της μέχρι την επόμενη. Κατέκτησε το Eurocup και μαζί το εισιτήριο για τη Euroleague.

Ένας άλλος δρόμος ανοιγόταν πλέον μπροστά της.

Όταν άγγιξε την κορυφή της Euroleague

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 η Μονακό με τον Σπανούλη στον πάγκο πήγε να γράψει ιστορία και έφτασε μια ανάσα από την κούπα στη Euroleague. Aπέκλεισε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικο, ενώ έχασε στον τελικό από τη Φενέρ του Σάρας και το όνειρο έσβησε. Ήταν η τελευταία παρουσία της στη μεγάλη σκηνή της Euroleague και σε Final Four.

Στον ημιτελικό έδεσε κόμπο ο Σπανούλης τον Ολυμπιακό, αλλά στον τελικό υποκλίθηκε στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Η Μονακό είχε ένα ρόστερ τότε με Μάικ Τζέιμς, Τάις, Οκόμπο, Στραζέλ, Καλάθη, Παπαγιάννη, Οκόμπο και Μπλόσομγκεϊμ.

Έφτασε μια ανάσα από την κορυφή, αλλά πλέον έμεινε μόνο με τις αναμνήσεις. Ο Σπανούλης έφτασε κοντά στο να την οδηγήσει στο Έβερεστ, αλλά στις 11 Μάρτη του 2025 αποτέλεσε παρελθόν από τη Μονακό λόγω της κατάστασης που έφτασε ο σύλλογος που κάποτε ήταν ακμαίος και διεκδικούσε ευρωπαϊκές κορυφές.

Κανένα βιώσιμο σχέδιο

Η Μονακό επιβαρυνόταν με χρέη 24 εκατομμυρίων ευρώ που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του μεγιστάνα Αλεξέι Φεντορίτσεφ και οδήγησαν σύμφωνα με τα δημοσιεύματα σε αθέτηση πληρωμών , απειλές απεργιών , αποχωρήσεις παικτών , ακόμη και στην παραίτηση του προπονητή Βασίλη Σπανούλη, όπως αναφέραμε παραπάνω.

Η βοήθεια του Πριγκιπάτου επέτρεψε στον σύλλογο να ολοκληρώσει τη σεζόν 2025-26. Μετά από αυτό όμως, ξεκίνησε η μαζική έξοδος παικτών και καμία από τις οικονομικές προσφορές που έλαβε, συμπεριλαμβανομένης αυτής του πρώην παίκτη του NBA, Τζαμάλ Μάσμπερν, δεν υλοποιήθηκε . Τα γαλλικά αθλητικά ιδρύματα δεν έκριναν κανένα από αυτά τα σχέδια βιώσιμο.

Αρχικά, αποκλείστηκαν από την κορυφαία κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Στη συνέχεια, αποκλείστηκαν από το Eurocup , όπου αντικαταστάθηκαν από την Μπόσνα Σαράγεβο. Και ήρθε και το τελειωτικό χτύπημα.

Η δήλωση με την οποία ο σύλλογος κύρηξε πτώχευση. Έτσι τελείωσε η ιστορία ενός οργανισμού που, τα τελευταία 12 χρόνια, κέρδισε το EuroCup το 2021 , το οποίο του έδωσε πρόσβαση στην EuroLeague την επόμενη σεζόν. Πανηγύρισε τρία γαλλικά πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Γαλλίας και ένα Super Cup. Το 2025, έφτασε κοντά στην κορύφωση της κατάκτησης της EuroLeague , αλλά τώρα έχει καταλήξει στον πάτο. Λίγο πριν την πτώχευση μάλιστα είχε απορριφθεί και η προσφυγή για τη συμμετοχή στην τρίτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος