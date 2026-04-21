Δείτε την 12άδα που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό για το Play In της Euroleague.

Χωρίς προβλήματα θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός την Μονακό για το Play In της Euroleague, με τον νικητή να παίρνει και το εισιτήριο για το Play In, εκεί όπου περιμένει ήδη η Βαλένθια με το αβαντάζ της έδρας.

Ο Εργκίν Άταμαν έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του και επέλεξε την ίδια 12άδα με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Αναντολού Εφές, όταν και οι «πράσινοι» ήταν άκρως... σαρωτικοί έως και την τελική επικράτηση.

Εκτός έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Μάριους Γκριγκόνις, Γιάννης Κουζέλογλου και ο τραυματίας Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Έτσι, λοιπόν, η 12άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.