Παναθηναϊκός-Μονακό: Έτσι θα νικήσει κι έτσι θα έχει... πρόβλημα!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας αναλύει πως οι «πράσινοι» θα φέρουν την αποψινή (21.00) play in αναμέτρηση στα μέτρα τους από νωρίς, ώστε να εξασφαλίσουν την 7η θέση, αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις το παιχνίδι μπορεί να εξελιχθεί σε «θρίλερ» μέχρι το τέλος.

Φτάσαμε μία ανάσα πριν από την πιο πιο ενδιαφέρουσα περίοδο της σεζόν στην Euroleague και σε μία σεζόν που δεν είναι όπως όλες οι άλλες, λόγω της επιστροφής του Final 4 στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια!

Το πλέον παράδοξο, όμως, είναι ότι, για πρώτη φορά, στα τρία τελευταία χρόνια που στο format της διοργάνωσης προστέθηκε η καινοτομία των αγώνων Play In, σε αυτή την διαδικασία παίρνει μέρος φέτος ο Παναθηναϊκός! Δηλαδή η ομάδα, που στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, συγκέντρωνε τις περισσότερες προτιμήσεις (ουδέτερων και μη) για τον τίτλο του φαβορί για τον τίτλο!

Και καθόλου άδικα, έχοντας το ακριβότερο και το πιο ποιοτικό ρόστερ αλλά και αριθμητικά τους περισσότερους παίκτες με αδιαμφισβήτητη ικανότητα στην προσωπική φάση και ατομική απόφαση! Και σκεφτείτε ότι λίγο μετά τα μέσα της σεζόν, ο «επτάστερος» ενισχύθηκε με την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις αλλά και με την επαναφορά του τραυματία Λεσόρ στην αγωνιστική δράση.

Το πως αυτό το σύνολο κατάφερε να τερματίσει στην 7η θέση της κανονικής περιόδου αποτελεί ένα “case study”, το οποίο έχει τύχει πληθώρας αναλύσεων μέχρι στιγμής. Αναλύσεις οι οποίες δύσκολα θα μας απασχολήσουν ξανά, αν οι «πράσινοι» δώσουν το παρών για 3η συνεχή χρονιά στο ετήσιο κορυφαίο ευρωπαϊκό ραντεβού (θα γίνουν η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει μέσω play in), το οποίο φέτος τυχαίνει να συνδιοργανώνουν στο “Telecom Center Athens”.

Αντίθετα θα ενταθούν και οι ευθύνες θα επικεντρωθούν κατά βάση στον Έργκιν Άταμαν, στην περίπτωση που το «τριφύλλι» απουσιάσει από την μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αρκετά, όμως, με όσα κακώς κείμενα συνέβησαν μέχρι τώρα.

Πρώτο βήμα για την αποφυγή αυτού του απευκταίου σεναρίου, είναι η επικράτηση στο αποψινό (21.00) νοκ-άουτ παιχνίδι με την Μονακό, που θα στείλει τον Παναθηναϊκό απευθείας πάνω στην 2η της βαθμολογίας, Βαλένθια, με μειονέκτημα έδρας.

Γιατί η μάχη με την Μονακό είναι στα μέτρα των «πρασίνων»

Μπορεί ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να εξέφρασε δημόσια την προτίμησή του ως προς τον Ολυμπιακό, για αντίπαλο στα playoffs, για να συμβεί αυτό όμως, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να χάσει απόψε από τους Μονεγάσκους και να παίξει την πρόκρισή του πάλι στο “T-Center”, σε αγώνα «χωρίς επόμενη μέρα» (για τον χαμένο) κόντρα στον ηττημένο του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας.

Επειδή, όμως, το παραπάνω σενάριο δεν είναι για καρδιακούς κι επειδή προσωπικά πιστεύω ότι το μία αρχύτερα αλλά και η νοοτροπία νικητή είναι ασφαλέστερος σύμβουλος, ας δούμε πως ο Κυπελλούχος Ελλάδας θα μπορέσει να επαναλάβει μία εμφάνιση όπως εκείνη της 27ης Μαρτίου (107-97), που θα είναι οδηγός για το ζητούμενο κόντρα στην περσινή φιναλίστ της Euroleague.

To «μυστικό» για ένα νοκ-άουτ παιχνίδι βρίσκεται στην προσέγγιση που είχαν οι παίκτες του Άταμαν στον πρόσφατο μεταξύ τους αγώνα για την regular season. Αυτά τα ματς, στα οποία κάθε κατοχή μετράει και κάθε λάθος επιβαρύνει την ομάδα που το κάνει, τα προσεγγίζει καλύτερα όποια πλευρά μπει στο παρκέ με το μαχαίρι στα δόντια!

Με όλους τους παίκτες αποφασισμένους να βάλουν το σώμα τους στην φωτιά και τα χέρια τους στην μπάλα και να μην αφήσουν καμία διεκδικήσημη φάση χωρίς να δώσουν την μάχη. Κακά τα ψέματα αυτή η νοοτροπία είναι εκείνη που «χαλάει» το παιχνίδι του αντιπάλου και προσδίδει έξτρα αυτοπεποίθηση στην μπροστά.

Στο παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής, οι γηπεδούχοι μπορεί να ήταν εκνευριστικά άστοχοι στην 1η περίοδο (32% εντός πεδιάς με 8/25 σουτ), χάρη στην ασφυκτική τους πίεση, όμως, ανάγκασαν τους φιλοξενούμενους να υποπέσουν σε 7 λάθη και δεν τους επέτρεψαν να εξαργυρώσουν την δική τους ευστοχία (58,3% εντός πεδιάς με 7/12), ώστε να ξεφύγουν περισσότερο από το 15-16 στο πρώτο δεκάλεπτο.

Έχοντας βρει ρυθμό στην άμυνα, ωστόσο, κατάφεραν σιγά-σιγά να βρουν την ισορροπία τους και στην επίθεση και με 63 πόντους και 14 ασίστ έναντι μόλις 2 λαθών στις δύο επόμενες περιόδους, αποτελείωσαν την Μονακό κι έδωσαν διαδικαστικό χαρακτήρα στο ματς από το 30’ και μετά.

Αν οι «πράσινοι» μπουν δυνατά απόψε και χωρίς στην παραμικρή χαλαρότητα σε καμία προσωπική μονομαχία, τότε η ατομική τους ποιότητα φτάνει ώστε στην επίθεση να ανοίξουν από νωρίς το σκορ και να αναγκάσουν τον Μαρκοϊσβίλι να πετάξει λευκή πετσέτα από την ανάπαυλα.

Μην ξεχνάμε ότι οι Μονεγάσκοι ταξίδεψαν με οκτώ παίκτες (στο Πριγκιπάτο έμειναν οι Μίροτιτς, Νέντοβιτς και Ταρπέϊ) και χωρίς τους νεαρούς Γάλλους που δηλώνονται στις εγχώριες διοργανώσεις, οπότε αν η διαφορά πλησιάσει ή προσπεράσει τους 15 πόντους από το ημίχρονο έως τα τέλη της 3ης περιόδου, ο Γεωργιανός πρώην συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη κατά πάσα πιθανότητα θα κατεβάσει τους ρυθμούς και θα εξοικονομήσει δυνάμεις, για την μάχη που θα ακολουθήσει την ερχόμενη Παρασκευή (24/04) κόντρα στον νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας.

Σε όλα τα παραπάνω, λάβετε υπ’ όψιν ότι η Μονακό έπαιξε την περασμένη Κυριακή (19/04) αγώνα για την γαλλική λίγκα με την Βιλερμπάν, ενώ το πρωί του ερχόμενου Σαββάτου (25/04) θα ταξιδέψει στο Παρίσι, όπου το βράδυ παίζει στον τελικό του γαλλικού Κυπέλλου με την Λεμάν (την οποία είχε νικήσει και στον τελικό του Leaders Cup, τον περασμένο Φλεβάρη). Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να δώσει 4 παιχνίδια σε 7 ημέρες...

Γι’ αυτό και η αρχική ενέργεια που θα καταθέσουν οι παίκτες του «επτάστερου» αλλά και η ένταση που θα βγάλουν, κρίνεται ως κομβικής σημασίας.

Πως μπορούν οι Μονεγάσκοι να γίνουν επικίνδυνοι

Αντίθετα, αν οι «πράσινοι» μπουν στο ματς χαλαροί και χωρίς αίσθηση του κατεπείγοντος από την πρώτο λεπτό, τότε το ματς μπορεί να στραβώσει, ειδικότερα αν οι φιλοξενούμενοι βάλουν τα πρώτα σουτ ή βρουν ευκολα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο.

Η δευτεραθλήτρια Γαλλίας είναι μία ομάδα με πολύ ανταγωνιστικά και αθλητικά παιδιά, που γνωρίζουν καλά ότι «χορεύουν» μερικά από τα τελευταία τους «τανγκό» μαζί, τουλάχιστον με την φανέλα των Μονεγάσκων.

Αν αυτοί οι παίκτες που περαν του physicality, ταυτόχρονα σφύζουν και από ταλέντο βρουν τις συνθήκες για να μπουν στην ζώνη του λυκόφωτος, τότε είναι ικανοί να κερδίσουν οποιονδήποτε αντίπαλο στην Ευρώπη και το έχουν αποδείξει.

Πολλώ δε μάλλον σε ένα ματς 40 λεπτών. Γι’ αυτό η αντιμετώπισή τους, πρέπει να στηριχθεί στο physical game, γιατί υπό άλλες συνθήκες, μπορούν εύκολα να φέρουν το εκάστοτε παιχνίδι στα μέτρα και από ‘κει και πέρα «κλάφτα Χαράλαμπε»... Και το πιο επικίνδυνο απ’ όλα, είναι ότι ήρθαν στην Αθήνα με μεγάλη πίστη για το «διπλό».

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι παρά τα πάμπολλα προβλήματα τραυματισμών, την απουσία του Τάις για προσωπικούς λόγους (πέθανε ο πατέρας του) και την παραίτηση του “Kill Bill” και των συνεργατών του, μπόρεσαν να πετύχουν την λική επαναφορά και με 6 νίκες σε 8 αγώνες υπό τις οδηγίες του υπηρεσιακού τεχνικού, Μανούτσαρ Μαρκοϊσβίλι, μπήκαν στα play in!

Αν δεν είχαν τα οικονομικά προβλήματα που προκάλεσαν μεγάλη αβεβαιότητα και την απαγόρευση μετεγγραφών από την Euroleague, η Μονακό θα ήταν κατα την γνώμη μου στο πλεονέκτημα και “V-Span” θα ήταν υποψήφιος για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς (το πήρε ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια).

Μία ματιά στα νούμερα της ομαδικής στατιστικής, θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε των λόγων το αληθές. Σε 11 από τις συνολικά 15 κατηγορίες, η Μονακό βρίσκεται μεταξύ 1ης και 6ης θέσης, υποπίπτοντας στα λιγότερα λάθη, έχοντας την 2η καλύτερη επίθεση και δημιουργία και όντας 2η στην συνολική αξιολόγηση.

Υγ.1: Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η Euroleague βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με την Μονακό για την αγορά μόνιμης άδειας (έναντι 25-28 εκατομμύρια Ευρώ), κάτι που αν οριστικοποιηθεί, θα «κλειδώσει» την μακροπροθεσμη επένδυση που ετοιμάζεται να κάνει στον σύλλογο του Πριγκιπάτου, επιφανές αμερικανικό fund.

Υγ.2: Ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ και διεθνής Γάλλος σέντερ, Φρεντερίκ Βάις, πρόσφατα δήλωσε στην γαλλική τηλεόραση ότι η εφετινή ιστορία της Μονακό του θυμίζει την Λιμόζ του 2000, που πριν χρεοκωπήσει κατέκτησε όλους τους τίτλους σε Γαλλία και Ευρώπη. Αν συμβεί αυτό, θα αποτελέσει έναν οιωνό της μοίρας για έναν ελληνικό «εμφύλιο» προημιτελικό που δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονιά της Euroleague.

