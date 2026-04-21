Μετά από την εξαιρετική χρονιά που διένυσε η Βαλένθια στην regular season, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής στη EuroLeague για τη αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Η ισπανική ομάδα τερμάτισε στη 2η θέση της κανονικής περιόδου με ρεκόρ 25 νίκες και 13 ήττες και στην επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική της διοργάνωση, ο Μαρτίνεθ κατάφερε να αναδειχθεί ο κορυφαίος.

Μάλιστα είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που κατακτά βραβείου του κορυφαίου τεχνικού της χρονιάς, καθώς την περασμένη σεζόν είχε αναδειχθεί στο EuroCup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Μετά το ότι οδήγησε τη Βαλένθι σε ρεκόρ 25-13 και στη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς Alexander Gomelskiy για τη σεζόν 2025-26. Στην πρώτη του πλήρη σεζόν στον πάγκο της διοργάνωσης, ο Μαρτίνεθ συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από τους συναδέλφους του προπονητές της EuroLeague, οι οποίοι ψηφίζουν για το συγκεκριμένο βραβείο.

Επιστρέφοντας στην EuroLeague για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2018 με έναν σύλλογο που επέστρεψε στη διοργάνωση μετά από έναν χρόνο απουσίας, ο 64χρονος Μαρτίνεθ οδήγησε τη Βαλένθια σε σταθερά νικηφόρο μπάσκετ καθ’ όλη τη διάρκεια της κανονικής περιόδου. Η Βαλένθια όχι μόνο είχε τις δεύτερες περισσότερες νίκες, αλλά ήταν και πρώτη σε πόντους (90,9 ανά αγώνα), ενώ βρέθηκε μεταξύ των κορυφαίων ομάδων και σε πολλές άλλες στατιστικές κατηγορίες.

Ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία, ακολουθούμενος από τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού και τον νικητή της σεζόν 2024-25,Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε. Συνολικά, 13 προπονητές έλαβαν ψήφους, γεγονός που αποδεικνύει την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των προπονητών της EuroLeague».