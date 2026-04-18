Ρογκαβόπουλος στο Gazz Floor by Novibet: «Ρωτούσα στο ημίχρονο, αν θα νικήσει η Παρί»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στον αέρα της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» για τη δική του statement εμφάνιση, αλλά και για την αναμέτρηση που ακολουθεί με τη Μονακό με στόχο την είσοδο του Παναθηναϊκού στα Play Offs.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Αναντολού Εφές με 97-62 και πλέον βάζει μπρος για τα play in όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό (21/04, 21:00) με στόχο την είσοδο στα φετινά play offs της EuroLeague.

Ο MVP της αναμέτρησης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, που ξεχώρισε με 24 πόντους έχοντας σχεδόν αλάνθαστη στατιστική με 3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 6/6 βολές μίλησε στο «Gazz Floor powered by Novibet» για την εμφάνισή του, αλλά και για την επερχόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά

Για την εικόνα της ομάδας και τη δική του εμφάνιση: «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι συνολικά και από την πρώτη στιγμή δείξαμε ότι το θέλουμε, ώστε να το καθαρίσουμε και νομίζω πως όλα τα παιδιά έδειξαν την απαραίτητη σοβαρότητα. Από εκεί και πέρα σε προσωπικό κομμάτι ήταν ένα step back ο τραυματισμός μου, αλλά προσπάθησα πάρα πολύ να επανέλθω γρήγορα και νομίζω ότι είμαι σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή».

Για το αν ρωτούσε να μάθει τι συνέβαινε στο Ζάλγκιρις - Παρί: «Ρωτούσα να μάθω τι γινόταν στο παιχνίδι της Ζάλγκιρις με την Παρί, παρ' όλο που ήμουν πολύ συγκεντρωμένος και στο παιχνίδι μας. Ρωτούσα όμως γιατί πίστευα ότι θα νικήσει η Παρί, αλλά δυστυχώς δεν μας έκανε αυτή τη "χάρη", όμως δεν πειράζει».

Για την προσέγγιση της Μονακό: «Θα αντιμετωπίσουμε τη Μονακό με την απόλυτη σοβαρότητα ενός τελικού, γιατί αλλιώς θα έχουμε μπλεξίματα. Πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και να μπούμε στα play offs, να ηρεμήσουμε, να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε αυτό που μας αξίζει».

Μετά, τη σκυτάλη πήρε ο Ιωάννης Παπαπέτρου από το στούνιο του Gazz Floor κάνοντας τα απαραίτητα.. πειράγματα στον νεαρό φόργουορντ του Παναθηναϊκού με φόντο την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Εφές στο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Σε ερώτηση του Παύλου Κουστέρη σχετικά με την κατάσταση της Μονακό, απάντησε: «Αυτοί οι 8-9 παίκτες είναι εξαιρετικής ποιότητας. Είναι ομάδα εκατομμυρίων. Νομίζω ότι είναι υπεραρκετοί για να κάνουν ζημιές και να προκαλέσουν προβλήματα. Το δείχνουν κιόλας, δεν είναι μόνο η άποψη μου. Εμείς πρέπει να πάρουμε αυτό το παιχνίδι, είναι στην έδρα μας και νομίζω θα τα καταφέρουμε».

Στην ερώτηση του Νίκου Παπαδογιάννη για τα στοιχεία των Μονεγάσκων τοποθετήθηκε: «Έχουν τρομερό physicality και αθλητικότητα σαν ομάδα. Έχουν δύο πολύ καλούς παίκτες στο ένα εναντίον ενός, τον Οκόμπο και τον Τζέιμς. Είναι ελίτ παίκτες. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τους σταματήσουμε και να μην καταφέρουν να δημιουργούν εύκολα. Δεν πρέπει να κάνουμε το έργο τους εύκολο. Πολύ επικίνδυνη ομάδα με αθλητικά παιδιά που έχουν ταιριάξει τόσο μεταξύ τους παρά τα προβλήματα».

Και ολοκλήρωσε: «Έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας μέσα στη χρονιά, όμως η ποιότητά μας είναι τέτοια ώστε να πιστεύουμε ότι εξαρτάται από εμάς το αποτέλεσμα. Το έχουμε αποδείξει σε κάποια παιχνίδια ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε. Βέβαια έχουμε αποδείξει και το αντίθετο, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε όλους και να μην χάσουμε άλλο παιχνίδι με κακή εμφάνιση».