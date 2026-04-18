Ώρα να μιλήσουν ομάδα και Telekom Center Athens!

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για τον Παναθηναϊκό AKTOR που διέλυσε την Αναντολού Εφές και στρέφεται στη μάχη των play-in με τη Μονακό, με φόντο τη «γιγαντομαχία» απέναντι στη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ισοπέδωσε (97-62) την Αναντολού Εφές και πλέον ετοιμάζεται για έναν «τελικό» με τη Μονακό που θα τον οδηγήσει στη μονομαχία με την Βαλένθια που έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση όλη τη σεζόν και έχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 4-0 στην κανονική περίοδο της Euroleague επί των δυο ελληνικών ομάδων στον δρόμο για το Telekom Center Athens!

Το βράδυ της Τρίτης (21/4) η ομάδα του Έργκιν Άταμαν φιλοξενεί τη Μονακό, που μπορεί να πέρασε από... χίλια κύματα, όμως αποδεκνύεται σκληρή σαν ατσάλι και έχει πολύ ταλέντο.

Ωστόσο, τα πράγματα πλέον είναι πολύ απλά. Ο Παναθηναϊκός AKTOR και οι παίκτες του ξέρουν καλά πως ότι έκαναν σωστό ή λάθος μέχρι τώρα δεν έχει καμία σημασία. Από ‘δω και πέρα αυτό που μετράει είναι τα παιχνίδια που υπάρχουν μπροστά και οδηγούν μέχρι τον στόχο!

Εν ολίγοις μπορεί οι «πράσινοι» από το 45-38 του πρώτου ημιχρόνου να βρέθηκαν στο 71-40 στο 29’ και το 71-43 στο τέλος της τρίτης περιόδου με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να κάνει «όργια» και τους Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ να δίνουν πολύτιμες λύσεις για να μετατραπεί η Αναντολού Εφές σε... σάκο του μποξ, ωστόσο κανείς δεν θα θυμάται λίγες ώρες μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Άπαντες έχουν κάνει ήδη focus στην Μονακό, που είναι ένας πολύ ποιοτικός αντίπαλος, που έχει «ψηθεί» από τις δυσκολίες και διαθέτει παίκτες με ισχυρή προσωπικότητα (Μάικ Τζέιμς). Άλλωστε, είτε είναι πλήρεις, είτε παίζουν με 8 παίκτες όπως συνέβη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ που επικράτησαν με το ευρύ 105-85 στην 38η (και τελευταία) αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague είναι μια ομάδα με «μέταλλο» που αντέχει.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR για να την λυγίσει θα χρειαστεί να ενεργοποιήσει το «καμίνι» του Telekom Center Athens, καθώς ήρθε η ώρα να «μιλήσει» κι αυτό, δίνοντας την ώθηση στους παίκτες του Έργκιν Άταμαν να φτάσουν στην «γιγαντομαχία» με τη Βαλένθια.

Ο δρόμος δεν είναι εύκολος και οι «πράσινοι» το γνωρίζουν καλά. Όμως, το Telekom Center Athens, δεν είναι απλά ένα γήπεδο. Είναι η φωνή, είναι η πίεση, είναι η δύναμη που δίνει στους παίκτες. Είναι η ώθηση που μετατρέπει το αδύνατο να φαντάζει δυνατό. Είναι η ώρα να «μιλήσουν» ομάδα και κόσμος, αποτελώντας το εφαλτήριο για την υλοποίηση του μεγάλου στόχου...



