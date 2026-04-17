EuroLeague Βαθμολογία: Η τελική κατάταξη και τα δυο ζευγάρια των playoffs
Η κανονική περίοδος στη EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17/4 με τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπάγερν Μονάχου, στο Palau Blaugrana.
Έτσι διαμορφώθηκε η τελική βαθμολογία της EuroLeague και προέκυψαν τα δύο ζευγάρια των playoffs, αλλά και οι μάχες του Play-In με φόντο τα προημιτελικά.
Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του μέσω της διαδικασίας του Play-In. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκός, τερμάτισε στην έβδομη θέση και θα υποδεχθεί τη Μονακό την προσεχή Τρίτη 21/4, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.
Από 'κει και πέρα, τα δύο ζευγάρια που προέκυψαν είναι Φενέρμπαχτσε–Ζάλγκιρις και Ρεάλ Μαδρίτης–Χάποελ Τελ Αβίβ, με την πρόκριση να κρίνεται στις τρεις νίκες.
Η τελική βαθμολογία της EuroLeague:
|#
|ΟΜΑΔΑ
|ΝΙΚΕΣ (W)
|ΗΤΤΕΣ (L)
|1
|Ολυμπιακός
|26
|12
|2
|Βαλένθια
|25
|13
|3
|Ρεάλ Μαδρίτης
|24
|14
|4
|Φενέρ
|24
|14
|5
|Ζάλγκιρις
|23
|15
|6
|Χάποελ
|23
|15
|7
|Παναθηναϊκός
|22
|16
|8
|Μονακό
|22
|16
|9
|Μπαρτσελόνα
|21
|17
|10
|Ερυθρός Αστέρας
|21
|17
|11
|Ντουμπάι
|19
|19
|12
|Μακάμπι
|18
|20
|13
|Μπάγερν
|17
|21
|14
|Αρμάνο Μιλάνο
|17
|21
|15
|Παρτίζαν
|16
|22
|16
|Παρί
|15
|23
|17
|Βίρτους
|14
|24
|18
|Μπασκόνια
|13
|25
|19
|Εφές
|12
|26
|20
|Βιλέρμπάν
|8
|30
