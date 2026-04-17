Δείτε πώς διαμορφώθηκε η τελική βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της regular season.

Η κανονική περίοδος στη EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17/4 με τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπάγερν Μονάχου, στο Palau Blaugrana.

Έτσι διαμορφώθηκε η τελική βαθμολογία της EuroLeague και προέκυψαν τα δύο ζευγάρια των playoffs, αλλά και οι μάχες του Play-In με φόντο τα προημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του μέσω της διαδικασίας του Play-In. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκός, τερμάτισε στην έβδομη θέση και θα υποδεχθεί τη Μονακό την προσεχή Τρίτη 21/4, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Από 'κει και πέρα, τα δύο ζευγάρια που προέκυψαν είναι Φενέρμπαχτσε–Ζάλγκιρις και Ρεάλ Μαδρίτης–Χάποελ Τελ Αβίβ, με την πρόκριση να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Η τελική βαθμολογία της EuroLeague: