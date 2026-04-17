EuroLeague Βαθμολογία: Η τελική κατάταξη και τα δυο ζευγάρια των playoffs 

EuroLeague Βαθμολογία: Η τελική κατάταξη και τα δυο ζευγάρια των playoffs 
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η τελική βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της regular season.

Η κανονική περίοδος στη EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17/4 με τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπάγερν Μονάχου, στο Palau Blaugrana.

Έτσι διαμορφώθηκε η τελική βαθμολογία της EuroLeague και προέκυψαν τα δύο ζευγάρια των playoffs, αλλά και οι μάχες του Play-In με φόντο τα προημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του μέσω της διαδικασίας του Play-In. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκός, τερμάτισε στην έβδομη θέση και θα υποδεχθεί τη Μονακό την προσεχή Τρίτη 21/4, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Τρόπαιο EuroLeague

Από 'κει και πέρα, τα δύο ζευγάρια που προέκυψαν είναι Φενέρμπαχτσε–Ζάλγκιρις και Ρεάλ Μαδρίτης–Χάποελ Τελ Αβίβ, με την πρόκριση να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Η τελική βαθμολογία της EuroLeague:

#ΟΜΑΔΑΝΙΚΕΣ (W)ΗΤΤΕΣ (L)
1Ολυμπιακός2612
2Βαλένθια2513
3Ρεάλ Μαδρίτης2414
4Φενέρ2414
5Ζάλγκιρις2315
6Χάποελ2315
7Παναθηναϊκός2216
8Μονακό2216
9Μπαρτσελόνα2117
10Ερυθρός Αστέρας2117
11Ντουμπάι1919
12Μακάμπι1820
13Μπάγερν1721
14Αρμάνο Μιλάνο1721
15Παρτίζαν1622
16Παρί1523
17Βίρτους1424
18Μπασκόνια1325
19Εφές1226
20Βιλέρμπάν830
@Photo credits: eurokinissi
     

