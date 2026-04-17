EuroLeague: Το πανόραμα των play-offs και των play-in
Ο Παναθηναϊκός μετά την επικράτηση επί της Αναντολού Εφές θα κοντραριστεί με τη Μονακό για τα play-in της EuroLeague.
Με νίκη οι «πράσινοι» θα παίξουν με μειονέκτημα έδρας με τη Βαλένθια και όποια ομάδα φτάσεις πρώτη στις τρεις νίκες θα πάρει το «χρυσό« εισιτήριο για το Final-Four το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα.
Σε περίπτωση ήττας του Παναθηναϊκού θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας. Από το τελευταίο παιχνίδι των play-in θα προκύψει και το τελευταίο εισιτήριο για τα play-offs που θα παίξει με τον Ολυμπιακό, με μειονέκτημα έδρας.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των play-offs
- Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ
- Ολυμπιακός - (8ος)
- Βαλένθια (νικητής Παναθηναϊκός - Μονακό)
Αναλυτικά τα ζευγάρια των play-in
- Παναθηναϊκός - Μονακό
- Μπαρτσελόνα - Ερυθρός - Αστέρας
