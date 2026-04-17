Ο Παναθηναϊκός θα έχει μειονέκτημα έδρας στα play-offs αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μονακό στα play-in της EuroLeague.

Με τη Μονακό θα κοντραριστεί ο Παναθηναϊκός στα play-in της EuroLeague και στη συνέχεια αν ξεπεράσει το εμπόδιο των Γάλλων θα παίξει με μειονέκτημα έδρας κόντρα στη Βαλένθια.

Η αναμέτρηση των «πρασίνων» κόντρα στη Μονακό θα γίνει την Τρίτη 21 Απριλίου στο «Telekom Center Athens».

Σε περίπτωση νίκης επί της Μονακό το σύνολο του Έργκιν Άταμαν θα «παλέψει» με τη Βαλένθια με την πρόκριση στο Final-Four της Αθήνας να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Σε περίπτωση ήττας θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας.