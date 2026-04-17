Παναθηναϊκός: Ο αντίπαλός του στα play-offs αν περάσει τη Μονακό
Με τη Μονακό θα κοντραριστεί ο Παναθηναϊκός στα play-in της EuroLeague και στη συνέχεια αν ξεπεράσει το εμπόδιο των Γάλλων θα παίξει με μειονέκτημα έδρας κόντρα στη Βαλένθια.
Η αναμέτρηση των «πρασίνων» κόντρα στη Μονακό θα γίνει την Τρίτη 21 Απριλίου στο «Telekom Center Athens».
Σε περίπτωση νίκης επί της Μονακό το σύνολο του Έργκιν Άταμαν θα «παλέψει» με τη Βαλένθια με την πρόκριση στο Final-Four της Αθήνας να κρίνεται στις τρεις νίκες.
Σε περίπτωση ήττας θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.