Με τον Χρήστο Ζαφείρη θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ κι επιστρέφει. Αντίθετα, θα είναι και πάλι εκτός οι Λόβρεν, Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.

Όσον αφορά τον Κένι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα με την Ένωση, δεν έχει κάτι σοβαρό κι εκτός απροόπτου θα είναι στην αποστολή, αλλά βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Σάντσες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Ένα τελευταίο ντέρμπι.

Ο αγωνιστικός μαραθώνιος της σεζόν 2025-26 φτάνει στο τέλος του και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στην ΑΕΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Πέμπτης (14.05), ενώ οι υπόλοιποι έκαναν προθέρμανση, έπαιξαν rondo κι οικογενειακό δίτερμα στο γήπεδο.

Οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία».



