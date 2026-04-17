Βεζένκοβ: Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της EuroLeague και κατέκτησε το Alphonso Ford Trophy

Βεζένκοβ: Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της EuroLeague και κατέκτησε το Alphonso Ford Trophy

vezenkov_eurokinisi7
Ο Σάσα Βεζένκοβ μετά από... θρίλερ, βγήκε νικητής και αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ της σεζόν 2025-2026 στην EuroLeague, κάνοντας δικό του ακόμη ένα

Ο Σάσα Βεζένκοβ καρδιοχτύπησε, όμως στο τέλος κατέκτησε εκείνος το Alphonso Ford Trophy!

Για να χάσει το βραβείο θα έπρεπε Ιφί ή Ναν να βάλουν πάνω από 30 πόντους, κάτι που δεν συνέβη στα τελευταία παιχνίδια των δύο, γεγονός που «κλειδώνει» την πρωτιά για τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Σάσα Βεζένκοβ τελειώνει τη σεζόν με 19.4 πόντους και πλέον περιμένει, όπως και όλος ο Ολυμπιακός, να μάθει το ποιος θα είναι ο αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στα Play Offs.

Με αυτό το βραβείο, ο Σάσα Βεζένκοβ φτάνει τα 2 Alphonso Ford Trophy, ενώ ο Ολυμπιακός γίνεται η δεύτερη ομάδα μετά την Μπασκόνια που παίκτης της έχει αναδειχθεί τρεις κορυφαίος σκόρερ της σεζόν (η Μπασκόνια είχε 3 φορές τον Ρακότσεβιτς).

 

Θυμίζουμε πως ο Σάσα Βεζένκοβ έχει κατακτήσει το τρόπαιο και την σεζόν 2022-2023, ενώ το μακρινό 2009-2010 ο Λίνας Κλέιζα του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της σεζόν με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Βεζένκοβ και οι προηγούμενοι νικητές του Alphonso Ford Trophy:

ΣΕΖΟΝΘΕΣΗΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡΟΜΑΔΑΠΟΝΤΟΙ (Μ.Ο.)
2004–05SGΤσαρλς ΣμιθΣκαβολίνι Πεζάρο20.7
2005–06SGΝτρου ΝίκολαςΜπενετόν Τρεβίζο18.5
2006–07SGΙγκόρ ΡακότσεβιτςΤάου Κεράμικα16.2
2007–08PFΜαρκ ΣέιλερςΡοάν21.8
2008–09SGΙγκόρ Ρακότσεβιτς (2)Τάου Κεράμικα18.0
2009–10PFΛίνας ΚλέιζαΟλυμπιακός17.1
2010–11SGΙγκόρ Ρακότσεβιτς (3)Εφές Πίλσεν17.2
2011–12GΜπο ΜακΚάλεμπΜοντεπάσκι Σιένα16.9
2012–13GΜπόμπι ΜπράουνΜοντεπάσκι Σιένα18.8
2013–14SGΚιθ ΛάνγκφορντEA7 Μιλάνο17.6
2014–15GΤέιλορ ΡότσεστιΝίζνι Νόβγκοροντ18.9
2015–16SGΝάντο Ντε ΚολόΤΣΣΚΑ Μόσχας19.4
2016–17SGΚιθ Λάνγκφορντ (2)Ούνικς Καζάν21.8
2017–18SGΑλεξέι ΣβεντΧίμκι21.8
2018–19GΜάικ ΤζέιμςΑρμάνι Μιλάνο19.8
2019–20SGΣέιν ΛάρκινΑναντολού Εφές22.2
2020–21SGΑλεξέι Σβεντ (2)Χίμκι19.8
2021–22GΒασίλιε ΜίτσιτςΑναντολού Εφές18.2
2022–23PFΣάσα ΒεζένκοβΟλυμπιακός17.6
2023–24SGΜάρκους ΧάουαρντΜπασκόνια19.5
2024–25SGΚέντρικ ΝανΠαναθηναϊκός20.0
2025-26PFΣάσα ΒεζένκοβΟλυμπιακός19.4
@Photo credits: eurokinissi
     

