Βεζένκοβ: Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της EuroLeague και κατέκτησε το Alphonso Ford Trophy
Ο Σάσα Βεζένκοβ καρδιοχτύπησε, όμως στο τέλος κατέκτησε εκείνος το Alphonso Ford Trophy!
Για να χάσει το βραβείο θα έπρεπε Ιφί ή Ναν να βάλουν πάνω από 30 πόντους, κάτι που δεν συνέβη στα τελευταία παιχνίδια των δύο, γεγονός που «κλειδώνει» την πρωτιά για τον Σάσα Βεζένκοβ.
Ο Σάσα Βεζένκοβ τελειώνει τη σεζόν με 19.4 πόντους και πλέον περιμένει, όπως και όλος ο Ολυμπιακός, να μάθει το ποιος θα είναι ο αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στα Play Offs.
Με αυτό το βραβείο, ο Σάσα Βεζένκοβ φτάνει τα 2 Alphonso Ford Trophy, ενώ ο Ολυμπιακός γίνεται η δεύτερη ομάδα μετά την Μπασκόνια που παίκτης της έχει αναδειχθεί τρεις κορυφαίος σκόρερ της σεζόν (η Μπασκόνια είχε 3 φορές τον Ρακότσεβιτς).
Θυμίζουμε πως ο Σάσα Βεζένκοβ έχει κατακτήσει το τρόπαιο και την σεζόν 2022-2023, ενώ το μακρινό 2009-2010 ο Λίνας Κλέιζα του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της σεζόν με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Ο Βεζένκοβ και οι προηγούμενοι νικητές του Alphonso Ford Trophy:
|ΣΕΖΟΝ
|ΘΕΣΗ
|ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ
|ΟΜΑΔΑ
|ΠΟΝΤΟΙ (Μ.Ο.)
|2004–05
|SG
|Τσαρλς Σμιθ
|Σκαβολίνι Πεζάρο
|20.7
|2005–06
|SG
|Ντρου Νίκολας
|Μπενετόν Τρεβίζο
|18.5
|2006–07
|SG
|Ιγκόρ Ρακότσεβιτς
|Τάου Κεράμικα
|16.2
|2007–08
|PF
|Μαρκ Σέιλερς
|Ροάν
|21.8
|2008–09
|SG
|Ιγκόρ Ρακότσεβιτς (2)
|Τάου Κεράμικα
|18.0
|2009–10
|PF
|Λίνας Κλέιζα
|Ολυμπιακός
|17.1
|2010–11
|SG
|Ιγκόρ Ρακότσεβιτς (3)
|Εφές Πίλσεν
|17.2
|2011–12
|G
|Μπο ΜακΚάλεμπ
|Μοντεπάσκι Σιένα
|16.9
|2012–13
|G
|Μπόμπι Μπράουν
|Μοντεπάσκι Σιένα
|18.8
|2013–14
|SG
|Κιθ Λάνγκφορντ
|EA7 Μιλάνο
|17.6
|2014–15
|G
|Τέιλορ Ρότσεστι
|Νίζνι Νόβγκοροντ
|18.9
|2015–16
|SG
|Νάντο Ντε Κολό
|ΤΣΣΚΑ Μόσχας
|19.4
|2016–17
|SG
|Κιθ Λάνγκφορντ (2)
|Ούνικς Καζάν
|21.8
|2017–18
|SG
|Αλεξέι Σβεντ
|Χίμκι
|21.8
|2018–19
|G
|Μάικ Τζέιμς
|Αρμάνι Μιλάνο
|19.8
|2019–20
|SG
|Σέιν Λάρκιν
|Αναντολού Εφές
|22.2
|2020–21
|SG
|Αλεξέι Σβεντ (2)
|Χίμκι
|19.8
|2021–22
|G
|Βασίλιε Μίτσιτς
|Αναντολού Εφές
|18.2
|2022–23
|PF
|Σάσα Βεζένκοβ
|Ολυμπιακός
|17.6
|2023–24
|SG
|Μάρκους Χάουαρντ
|Μπασκόνια
|19.5
|2024–25
|SG
|Κέντρικ Ναν
|Παναθηναϊκός
|20.0
|2025-26
|PF
|Σάσα Βεζένκοβ
|Ολυμπιακός
|19.4
