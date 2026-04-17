Ο Σάσα Βεζένκοβ μετά από... θρίλερ, βγήκε νικητής και αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ της σεζόν 2025-2026 στην EuroLeague, κάνοντας δικό του ακόμη ένα

Ο Σάσα Βεζένκοβ καρδιοχτύπησε, όμως στο τέλος κατέκτησε εκείνος το Alphonso Ford Trophy!

Για να χάσει το βραβείο θα έπρεπε Ιφί ή Ναν να βάλουν πάνω από 30 πόντους, κάτι που δεν συνέβη στα τελευταία παιχνίδια των δύο, γεγονός που «κλειδώνει» την πρωτιά για τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Σάσα Βεζένκοβ τελειώνει τη σεζόν με 19.4 πόντους και πλέον περιμένει, όπως και όλος ο Ολυμπιακός, να μάθει το ποιος θα είναι ο αντίπαλος των Ερυθρολεύκων στα Play Offs.

Με αυτό το βραβείο, ο Σάσα Βεζένκοβ φτάνει τα 2 Alphonso Ford Trophy, ενώ ο Ολυμπιακός γίνεται η δεύτερη ομάδα μετά την Μπασκόνια που παίκτης της έχει αναδειχθεί τρεις κορυφαίος σκόρερ της σεζόν (η Μπασκόνια είχε 3 φορές τον Ρακότσεβιτς).

Θυμίζουμε πως ο Σάσα Βεζένκοβ έχει κατακτήσει το τρόπαιο και την σεζόν 2022-2023, ενώ το μακρινό 2009-2010 ο Λίνας Κλέιζα του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της σεζόν με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Βεζένκοβ και οι προηγούμενοι νικητές του Alphonso Ford Trophy: