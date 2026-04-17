Ο Ολυμπιακός δεν φοβάται κανέναν, οι άλλοι πρέπει να τον φοβούνται! 

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι απολύτως δίκαια στην κορυφή της κανονικής διάρκειας της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Αρμάνι, η οποία, παρά την εκνευριστική της ευστοχία από το τρίποντο, δεν ήταν ικανή να κάνει το κάτι παραπάνω μέσα στο ΣΕΦ. Και αυτό διότι ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός.

Παίζοντας το απόλυτο μπάσκετ και με τις προσωπικότητές του να βγαίνουν μπροστά, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και κλείδωσε από τώρα την πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας. Και κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό έγινε απόλυτα δίκαια.

Έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, βελτιώθηκε μέσα στη σεζόν και βρήκε στο φινάλε τον εαυτό του, δείχνοντας ένα πρόσωπο που μόνο τρόμο μπορεί να προκαλέσει σε όποια ομάδα τον συναντήσει στα Play Offs. Διότι αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχουν ομάδες που ο Ολυμπιακός θα ήθελε να αποφύγει, όμως το κυριότερο είναι πως οι άλλες ομάδες θέλουν να τον αποφύγουν.

Και πώς να μην θέλεις να αποφύγεις την καλύτερη ομάδα της σεζόν;

Μια ομάδα που παίζει απόλυτο μπάσκετ, που έχει παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σου κάνει τη ζημιά από οποιοδήποτε παίκτη. Διότι ο Ολυμπιακός την φετινή σεζόν θυμίζει Λερναία Ύδρα, καθώς πάντα έχει τον παίκτη που μπορεί να του κάνει τη δουλειά, ακόμη και στις μέρες που κάποιος δεν τραβήξει.

Η θέση «5» είναι η πλέον γεμάτη και ταλαντούχα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο «4» ακόμη και αν ο Βεζένκοβ δεν είναι στη μέρα του, υπάρχει ο Πίτερς και στην περιφέρεια όλοι είναι ικανοί να μπουν μέσα και να κάνουν ζημιά στον αντίπαλο.

Ναι, ο Βεζένκοβ, ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρσεϊ είναι οι παίκτες που «λάμπουν» περισσότερο, όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι υπόλοιποι πάνε πίσω. Εξάλλου, αυτό το βάθος είναι που έφερε τον Ολυμπιακό στην θέση που είναι τώρα.

Οι τραυματισμοί έχουν χτυπήσει πολλάκις φέτος την πόρτα του Ολυμπιακού, όμως η τεράστια επένδυση των αδελφών Αγγελόπουλων έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που πάντα βρίσκει τον τρόπο να καλύψει εκ των έσω το όποιο κενό. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως οι Αγγελόπουλοι έφεραν τους Τζόσεφ, Μόρις και Τζόουνς στον Πειραιά στο μέσο της σεζόν, προκειμένου η ομάδα να μπορεί να καλύψει τον όποιο τραυματισμό αντιμετώπιζε, έχοντας παράλληλα ποιότητα. Και ο στόχος τους επετεύχθη.

Όμως αυτός ο στόχος δεν είναι ο μόνος. Βασικός στόχος της ομάδας του Πειραιά είναι το τρόπαιο. Για αυτό παλεύουν και αυτό επιζητούν. Διότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει αρκετές φορές στην πηγή, όμως νερό δεν έχει πιει. Αυτό θέλουν να το αλλάξουν και δείχνουν ικανοί να το πετύχουν.

Αυτό όμως είναι μακρινό. Όπως είπε ο Κόρι Τζόσεφ στο Gazz Floor by Novibet, υπάρχουν στάδια που πρέπει να περάσεις. Και αυτό κάνει ο Ολυμπιακός. Πέρασε το πρώτο στάδιο, αυτό της κανονικής περιόδου, με απόλυτη επιτυχία. Μένει να περάσει και τα επόμενα.

Αρχικά στα Play offs πρέπει να δείξει το κανονικό του πρόσωπο και να «καθαρίσει» όποιον αντίπαλο βρει στο διάβα του, ώστε να βρεθεί σε ακόμη ένα Final Four. Και μετά, αυτό το Final Four να μην το κατατάξει στην ίδια κατηγορία με αυτά των 2022, 2023, 2024 και 2025. Διότι δεν υπάρχει μπασκετική δικαιοσύνη σε αυτό. Δεν γίνεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας να έχει παρουσιάσει μια υπέροχη ομάδα που τρομάζει όλη την ευρώπη, αλλά να μην έχει καταφέρει να φτάσει στο τρόπαιο. Αυτό είναι μπασκετική αδικία. Όχι δικαιοσύνη.

Για να κλείσουμε λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια αποστολή. Και πρέπει να την φέρει εις πέρας. Για την ώρα πάντως, είναι ξεκάθαρο πως καμία ομάδα δεν θέλει να τον πετύχει απέναντί της στα Playoffs. Τα υπόλοιπα, θα τα πούμε εν καιρώ…

ΥΓ. Θυμάστε που είχε ειπωθεί ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει υπεραξία με τον Μιλουτίνοφ; Εγώ θα πω από πλευράς μου πως και λίγα του δίνει! Διότι μιλάμε για τον ΚΑΛΥΤΕΡΟ σέντερ της Ευρώπης φέτος…

ΥΓ2. Χαμός για το βραβείο του πρώτου σκόρερ της σεζόν. Ο Βεζένκοβ έχει το προβάδισμα, όμως αν ο Ναν σκοράρει 35 πόντους, ή ο Ιφί σκοράρει 37 στην τελευταία αγωνιστική, τότε θα του το «κλέψουν». Για να δούμε…

ΥΓ3. Να είσαι ο Ντόντα Χολ που σε κάθε λεπτό στο παρκέ θέλεις να αποδείξεις ότι αξίζεις να είσαι μπροστά στο ροτέισιον και να ζητάς να βγεις για να μπει ο συμπαίκτης σου που χρειάζεται τα ριμπάουντ ώστε να αναδειχθεί πρώτος ριμπάουντερ της σεζόν. Μια μικρή κίνηση, που δείχνει όμως το γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.