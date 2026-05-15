EuroLeague: Στην κορυφή του Top 10 των Play Offs ο Χέιζ-Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις είναι ο παίκτης που κατέκτησε επάξια την κορυφή του Top 10 των Play Offs της EuroLeague, με το νικητήριο καλάθι στο Game 2 να του χαρίζει την πρωτιά.
Στο Top 10 βρίσκονται επίσης οι Κέντρικ Ναν και Τσέντι Όσμαν, ενώ το εντυπωσιακό είναι πως δεν υπάρχει καμία φάση του Ολυμπιακού στη δεκάδα.
Το Top 10 των Play Offs της EuroLeague:
Top Plays of the Playoffs | @etihad pic.twitter.com/hKxNSFZvGR— EuroLeague (@EuroLeague) May 15, 2026
