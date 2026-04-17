Ο Γιώργος Παπαγιάννης, αν και τραυματίας, έδωσε το «παρών» στο T-Center και αποθεώθηκε από τον κόσμο κατά την είσοδό του ανταποδίδοντας με τη σειρά του.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season στη EuroLeague με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία, όμως αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το δικό του αποτέλεσμα.

Μπορεί ο Γιώργος Παπαγιάννης να είναι εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και αρκετούς μήνες, από το ματς του πρώτου γύρου συγκεκριμένα κόντρα στο τριφύλλι, όπου και υπέστη ρήξη χιαστού, όμως έδωσε το «παρών» στην αναμέτρηση της Αθήνας.

Μάλιστα, κατά την είσοδό του στο glass floor του Telekom Center Athens αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του τριφυλλιού και ανταπόδωσε τη θερμή υποδοχή.

