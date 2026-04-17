EuroLeague: Οι έξι ομάδες που προκρίθηκαν στα playoffs
Η regular season στη EuroLeague ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής 17/4 και η Ζάλγκιρις Κάουνας έγινε η έκτη ομάδα που σφράγισε την απευθείας πρόκριση στα playoffs, αποφεύγοντας τη διαδικασία του Play-In. Οι Λιθουανοί εξαργύρωσαν τη σταθερή πορεία τους μέσα στη χρονιά, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά, αφού επικράτησαν της Παρί στη Zalgirio Arena.
Η Ζάλγκιρις κρατούσε την τύχη στα χέρια της και, με τη νίκη επί των Γάλλων, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 23-15. Έτσι, έγινε η έκτη ομάδα που θα βρεθεί στα playoffs, μετά τον Ολυμπιακό, τη Βαλένθια, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Οι ομάδες που προκρίθηκαν στα playoffs
- Ολυμπιακός
- Βαλένθια
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Φενέρμπαχτσε
- Χάποελ Τελ Αβίβ
- Ζάλγκιρις Κάουνας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.