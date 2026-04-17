Η Ζάλγκιρις έγινε η έκτη ομάδα που εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στα playoffs της EuroLeague, μετά τη νίκη επί της Παρί στην τελευταία αγωνιστική της regular season.

Η regular season στη EuroLeague ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής 17/4 και η Ζάλγκιρις Κάουνας έγινε η έκτη ομάδα που σφράγισε την απευθείας πρόκριση στα playoffs, αποφεύγοντας τη διαδικασία του Play-In. Οι Λιθουανοί εξαργύρωσαν τη σταθερή πορεία τους μέσα στη χρονιά, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά, αφού επικράτησαν της Παρί στη Zalgirio Arena.

Η Ζάλγκιρις κρατούσε την τύχη στα χέρια της και, με τη νίκη επί των Γάλλων, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 23-15. Έτσι, έγινε η έκτη ομάδα που θα βρεθεί στα playoffs, μετά τον Ολυμπιακό, τη Βαλένθια, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στα playoffs