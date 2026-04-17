Ζάλγκιρις: Kλείνει τον σταρ της Τόφας που αντιμετώπισε την ΑΕΚ
Τον προγραμματισμό της για τη νέα σεζόν ξεκίνησε η Ζάλγκιρις, ενώ έχει μπροστά της και το ματς με την Παρί για να μπει στα playoffs της Euroleague φέτος. Σύμφωνα με το Basketnews η ομάδα του Κάουνας θα κάνει δικό της τον Μάρεκ Μπλάζεβιτς.
Το κείμενο αναφέρει πως η συνεργασία θα είναι για τρία έτη. Ο Μπλάζεβιτς κοντραρίστηκε με την ΑΕΚ στο ΒCL με τη φανέλα της Τόφας, αλλά η ομάδα του αποκλείστηκε στη φάση των 16.
Εκ των κορυφαίων παικτών των Τούρκων στο BCL όπου 15.6 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο. Ψηλός που δίνει πολλές λύσεις στη ρακέτα. Ο Μπλάζεβιτς φόρεσε τη φανέλα της Ζάλγκιρις από το 2020 μέχρι το 2022 και επιστρέφει.
