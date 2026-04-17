Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναδείχθηκε κορυφαίος ριμπάουντερ στη Euroleague με αυτό που κατέβασε στο τελευταίο δευτερόλεπτο κόντρα στην Αρμάνι

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην Αρμάνι με 85-76 και κατέκτησε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της EuroLeague. Πρωτιά πάντως και για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στα ριμπάουντ.

Ο Σέρβος σέντερ επέστρεψε στο παρκέ στα 5:22 αντί του Ντόντα Χολ για το τέλος της αναμέτρησης και πρόλαβε να πάρει 4 ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα, ενώ συνολικά είχε 15 ριμπάουντ. Ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη μάζεψε το 15ο μετά από άστοχο σουτ του Σιλντς.

Με αυτόν τον τρόπο είναι φέτος ο κορυφαίος ριμπάουντερ στη Euroleague μαζί με τον Χόαρντ, έχοντας και οι δύο από 7.1 ανά ματς. Με το ριμπάουντ στην εκπνοή πάτησε κορυφή ο ψηλός των Πειραιωτών.

Eκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Μπαρτζώκα για άλλη μια σεζόν στη Euroleague.