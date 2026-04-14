Η Ζάλγκιρις έκανε... περίπατο κόντρα στη Γιόναβος, επικρατώντας εκτός έδρας με 101-84.

Εύκολο απόγευμα είχε η Ζάλγκιρις, επικρατώντας εκτός έδρας της Γιόναβος με 101-84, πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με την Παρί που θα κρίνει τη συμμετοχή της στα play-offs της EuroLeague.

Η ομάδα του Κάουνας επέβαλλε τον ρυθμός της στον αγώνα και μπόρεσε να επιβληθεί με ευκολία, δίχως να απειληθεί και έφτασε με άνεση προς την 24η νίκη της στο λιθουανικό πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για το σύνολο του Τόμας Μασιούλις ήταν ο Λαουρίνας Μπιρούτις, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Σιλβέιν Φρανσίκσο που πέτυχε 15 πόντους, ενώ επίσης είχε, 8 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Πλέον η Ζάλγκιρις στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρί (17/04, 20:00) στο Κάουνας, που με νίκη θα εξασφαλίσει τη θέση της στην 6αδα και θα πάρει την πρόκριση για τα play-offs της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 20-34, 40-52, 60-83, 84-101