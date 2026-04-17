Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Παναθηναϊκός - Εφές
Παρασκευή σήμερα (17/4) και το αθλητικό τηλεοπτικό μενού περιστρέφεται γύρω από το μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό σε πρώτο πλάνο.
Βέβαια, η αρχή γίνεται στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta, όπου οι Galacticos by Interwetten σχολιάζουν την... παραλίγο επική ανατροπή της ΑΕΚ με τη Ράγιο και σας βάζουν σε κλίμα Playoffs.
Στις 19:30 (Cosmote Sport 1) υπάρχει για τη Serie A το ενδιαφέρον ματς της Σασουόλο με την Κόμο, ενώ μισή ώρα μετά (20:00, Novasports Start) ακολουθεί το Ζαλγκίρις - Παρί που ενδιαφέρει άμεσα στον Παναθηναϊκό.
Οι «πράσινοι» υποδέχονται στις 21:15 (Novasports Prime) την Αναντολού Εφές και θέλουν μόνο νίκη για να έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ενώ μετά τη λήξη του ματς, στις 23:15, στο Gazz Floor by Novibet η ομάδα του Gazzetta αναλύει τα πάντα γύρω από τις διασταυρώσεις που θα έχουν προκύψει με το φινάλε της κανονικής περιόδου στη Euroleague.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Σασουόλο - Κόμο (19:30, Cosmote Sport 1)
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί (20:00, Novasports Start)
- Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ (20:30, Novasports 5)
- Ντουμπάι - Βαλένθια (21:00, Novasports Extra 2)
- Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές (21:15, Novasports Prime)
- Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου (21:30, Novasports 4)
- Ίντερ - Κάλιαρι (21:45, Cosmote Sport 2)
- Gazz Floor by Novibet (23:15, YouTube Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.