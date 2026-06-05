Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Παρών» ο Γιαννακόπουλος στο T-Center
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το δεύτερο ματς της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL (21:00) στο Telekom Center Athens.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών» στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τον δεύτερο τελικό της ομάδας του στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, πήρε θέση στη σουΐτα του.
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💥 Ο μεγαλόμετοχος των πράσινων, Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο T-Center για να παρακολουθήσει το Game 2!#paobc #OlympiacosBC pic.twitter.com/BvXc3trnmP— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
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