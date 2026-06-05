Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Παρών» ο Γιαννακόπουλος στο T-Center

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Παρών» ο Γιαννακόπουλος στο T-Center
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο T-Center για να παρακολουθήσει από κοντά το Game 2 των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το δεύτερο ματς της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL (21:00) στο Telekom Center Athens.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών» στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τον δεύτερο τελικό της ομάδας του στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, πήρε θέση στη σουΐτα του.

Δείτε το βίντεο

@Photo credits: eurokinissi
     

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