Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο T-Center για να παρακολουθήσει από κοντά το Game 2 των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το δεύτερο ματς της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL (21:00) στο Telekom Center Athens.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών» στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τον δεύτερο τελικό της ομάδας του στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, πήρε θέση στη σουΐτα του.

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