Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι παίκτες του Άταμαν σκόραραν μόλις 9 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι παίκτες του Άταμαν σκόραραν μόλις 9 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο
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Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νωθρά στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό, σκοράροντας μόλις 9 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Το Game 2 μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο «Telekom Center Athens», ξεκίνησε καλύτερα για τους «ερυθρόλευκους», καθώς κράτησαν τους «πράσνους» στους 9 πόντους στο 1ο δεκάλεπτο.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα... κλείδωσε του παίκτες του «τριφυλλιού» και τους ανάγκασαν να σκοράρουν μόλις 9 πόντους στην πρώτη περίοδο, έχοντας πολύ κακό ποσοστό στα σουτ.

Το 4/14 εντός παιδιάς, αποτυπώνει στο έπακρον το νωθρό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, όπως επίσης και τα 0/3 τρίποντα.

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Τα στατιστικά του Παναθηναϊκού στο 1ο δεκάλεπτο:

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@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ VOLITAKIS STELIOS
     

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