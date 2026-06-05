Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι παίκτες του Άταμαν σκόραραν μόλις 9 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο
Το Game 2 μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο «Telekom Center Athens», ξεκίνησε καλύτερα για τους «ερυθρόλευκους», καθώς κράτησαν τους «πράσνους» στους 9 πόντους στο 1ο δεκάλεπτο.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα... κλείδωσε του παίκτες του «τριφυλλιού» και τους ανάγκασαν να σκοράρουν μόλις 9 πόντους στην πρώτη περίοδο, έχοντας πολύ κακό ποσοστό στα σουτ.
Το 4/14 εντός παιδιάς, αποτυπώνει στο έπακρον το νωθρό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, όπως επίσης και τα 0/3 τρίποντα.
Τα στατιστικά του Παναθηναϊκού στο 1ο δεκάλεπτο:
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