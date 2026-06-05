Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Έντονες αποδοκιμασίες στο T-Center προς τους διαιτητές
O Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό ετοιμάζονται για το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL (21:00) στο Telekom Center Athens.
Ο ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα και βρίσκεται μπροστά με 1-0, μετά τη νίκη του στο ΣΕΦ, το βράδυ της Τετάρτης (03/06). Το 2ο παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς.
Μάλιστα, κατά την είσοδό τους αποδοκιμάστηκαν από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
Δείτε το βίντεο
💥🗣️ Αποδοκιμασίες από τους φίλους των πράσινων στην είσοδο των διαιτητών στο Τ-Center#paobc #OlympiacosBC pic.twitter.com/mXxx9JsmHc— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
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