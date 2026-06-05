Η διαιτητική τριάδα του Game 2 αποδοκιμάστηξκε στο T-Center στο πλαίσιο του τελικού του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL.

O Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό ετοιμάζονται για το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL (21:00) στο Telekom Center Athens.

Ο ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα και βρίσκεται μπροστά με 1-0, μετά τη νίκη του στο ΣΕΦ, το βράδυ της Τετάρτης (03/06). Το 2ο παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς.

Μάλιστα, κατά την είσοδό τους αποδοκιμάστηκαν από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

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