Το δείγμα γραφής δείχνει… Telekom Center Athens

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για τον Ολυμπιακό που έκλεισε την κανονική περίοδο στην κορυφή της Euroleague και μπαίνει στα playoffs με ξεκάθαρο στόχο και «πατώντας» στη φιλοσοφία του.

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε χωρίς να πιεστεί (85-76) το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, στην 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague, κλείνοντας ιδανικά μια πορεία συνέπειας καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη βαθμολογία.

Ωστόσο, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για όλους. Για την ακρίβεια, τώρα αρχίζει η... Euroleague για εκείνους που θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής! Και οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν πως είναι ικανοί για να τα καταφέρουν.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έφτασε τυχαία εδώ. Όλη τη σεζόν λειτούργησε πιάνοντας υψηλά στάνταρ απόδοσης, με μια μπασκετική φιλοσοφία που δεν έκανε εκπτώσεις στο πλάνο του προπονητή και αυτό είναι είναι εν τέλει και το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα, πως ξέρει ποια είναι και τι θέλει να πετύχει στη Euroleague.

Ένα από τα στοιχεία που έκαναν τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει όλη τη σεζόν ήταν πως ο Έλληνας τεχνικός πέτυχε να κρατήσει όλους τους παίκτες του ενεργούς και να δίνουν πράγματα μπαίνοντας στο παρκέ σε κάθε αγώνα. Κανείς δεν έμοιαζε να μην υπολογίζεται και κανείς δεν ήταν... χαμένος. Μάλιστα, τώρα με την επιστροφή του Μουσταφά Φαλ και την αναμονή της επανόδου του Ταϊρίκ Τζόουνς το «οπλοστάσιο» του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι ενισχυμένο.

Απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, η αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού επαναλήφθηκε. Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες στην επίθεση, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στη ρακέτα. Ο Ντόντα Χολ συμπλήρωσε το καρέ των παικτών που επηρέασαν περισσότερο από κάθε άλλο συμπαίκτη τους το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, ο Αμερικανός σέντερ αποτελεί το τελευταίο διάστημα έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της ομάδας, καθώς η απουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς που είχε φτάσει με... φόρα από το Βελιγράδι και έκανε αίσθηση από το πρώτο παιχνίδι δεν φαίνεται στο παρκέ! Γι’ αυτό έχει φροντίσει ο Ντόντα Χολ, που δίνει τρομερή ενέργεια στη ρακέτα και είναι αποτελεσματικός στις μπάλες που δέχεται πάνω από το καλάθι τελειώνοντας τις περισσότερες φάσεις.

Ο δυναμικός σέντερ συμπληρώνει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στη θέση του σέντερ και με την επιστροφή του Μουσταφά Φαλ διαθέτει μια πλήρη front-line, αναμένοντας και τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Αν υπάρχει ένας «αδύναμος κρίκος» τον τελευταίο καιρό είναι η έλλειψη σταθερότητας στην απόδοση του Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ έχοντας 6 πόντους με 2/7 σουτ εντός παιδιάς σε 14:14 λεπτά δείχνει να βρίσκεται μακριά από τα στάνταρ του. Η άνοδός του δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά απαραίτητη. Γιατί κάποιοι παίκτες είναι φτιαγμένοι για τις στιγμές που η μπάλα… καίει. Και ο Γάλλος σούπερ σταρ ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Ο Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει. Δεν χρειάζεται. Θα πατήσει πάνω σε ό,τι τον έφερε μέχρι εδώ. Στη φιλοσοφία του, στην αγωνιστική του συνέπεια και την πίστη του. Ακολουθούν τα playoffs με προορισμό το Telekom Center Athens. Εκεί όπου δεν μετράει η πορεία, αλλά ο τερματισμός.

