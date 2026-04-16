Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε ακόμη μια κανονική περίοδο στην πρώτη θέση, κατακτώντας την για τρίτη φορά τα τελευταία

Ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας μετά και τη νίκη του απέναντι στην Αρμάνι με 85-76, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την υπεροχή του έναντι των άλλων ομάδων στη regular season.

Η πρώτη θέση βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Τουναντίον.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την τρίτη φορά που ο Ολυμπιακός τερματίζει πρώτος τα τελευταία χρόνια. Το είχε πετύχει και τις σεζόν 2022-2023 και 2024-2025, με τα ζευγαρώματα στα Play offs να μην είναι εύκολα, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετώπισει κατά σειρά τις Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης αντίστοιχα.

Και στις δύο φορές ο Ολυμπιακός είχε πάρει την πρόκριση για το Final Four, χωρίς να φτάνει μέχρι το τρόπαιο, επιβεβαιώνοντας έτσι την... κατάρα που θέλει τον πρώτο της κανονικής διάρκειας να κατακτά και τον τίτλο. Λέτε φέτος να είναι η φορά που θα το κάνει;