Ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στην κατάσταση του Κέντρικ Ναν πριν την αναμέτρηση με την Εφές.

Ο Κέντρικ Ναν ταλαιπωρείται από σπασμούς στη μέση, αλλά υποπολογίζεται για το ματς κόντρα στην Εφές για την τελευταία αγωνιστική της EuroLeague (17/4, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).

O Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στον σταρ της ομάδας του και τόνισε πως του είπε ότι την Παρασκευή το πρωί θα είναι κανονικά στο shoot around και θα είναι έτοιμος.

Για τον Νάν τόνισε: «Ο Ναν ήταν καλά μέσα στην εβδομάδα, αλλά τώρα πριν την προπόνηση σήκωσε μερικά βάρη και έχει σπασμό στη μέση. Ζήτησε να κάνει θεραπεία για να είναι έτοιμος για αύριο. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Μού είπε ότι αύριο το πρωί στο shoot around νομίζει ότι θα είναι έτοιμος».

«Θα παίξουμε το τελευταίο ματς της regular season. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα άλλα ματς. Στόχος να παίξουμε καλό μπάσκετ και να φτάσουμε στη νίκη. Είναι εκτός playoffs η Εφές, αλλά νίκησαν τα δύο τελευταία παιχνίδια. Για εμάς δεν είναι ώρα να βάλουμε πίεση στους εαυτούς μας, είμαστε καλή ομάδα, πρέπει να παίξουμε επιθετικά, να παίξουμε καλό μπάσκετ.Όπως με την Μπαρτσελόνα. Συμπαγής άμυνα και στην επίθεση να μοιράσουμε την μπάλα. Η Βαλένθια έπαιξε διαφορετικό μπάσκετ, δεν είναι εύκολο να παίξεις απέναντί τους. Να το ξεχάσουμε και να θυμηθούμε πώς παίξαμε με την Μπαρτσελόνα. Πρέπει να εστιάσουμε 100% στο παιχνίδι που παίξαμε με την Μπαρτσελόνα», είπε στη συνέχεια.

Για το αν θα είναι πάνοπλος ο Παναθηναϊκός: «Το ελπίζω, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν μερικές φορές την ημέρα του ματς , οι γιατροί, ή οι παίκτες είπαν ότι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν επειδή ήταν άρρωστοι ή τραυματίες. Κάναμε μερικές συναντήσεις, δεν είναι ώρα για δικαιολογίες, είναι ώρα να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Έχουμε σπουδαία ομάδα, πρέπει να εστιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Δεν έχει σημασία αν τερματίσεις στα playoffs ή στα play-in, πρέπει να παίξουμε μπάσκετ ως Παναθηναϊκός και με όλο τον κόσμο που έχει σπουδαία συμβολή. Αυτό θα είναι το κλειδί για να φτάσουμε στους στόχους μας».