Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε ότι δεν θα ήθελε να διασταυρωθεί στα playoffs με τους «αιώνιους» της Ελλάδας αλλά ούτε και με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως είναι γνωστό, η Χάποελ Τελ Αβίβ «κλείδωσε» τη συμμετοχή της στα Playoffs μετά τη νίκη επί της Μακάμπι στο εξ αναβολής παιχνίδι της 30ης αγωνιστικής και ο Όφερ Γιανάι δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του όταν και του ζητήθηκε να διαλέξει (ή έστω να αποφύγει) αντίπαλο στην postseason.

«Τρεις ομάδες δε θα ήθελα στα playoffs γιατί δεν ματσάρουμε καλά μαζί τους: Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ευτυχώς δε γίνεται να τύχουμε με Ολυμπιακό & Ρεάλ Μαδρίτης, ίσως με Παναθηναϊκό, αλλά είναι λίγες οι πιθανότητες» σχολίασε στο Podcast «ONE» ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ.

Η Χάποελ φιλοξενείται την τελευταία αγωνιστική στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό και σε περίπτωση νίκης θα «κλειδώσει» την 4η θέση και το αβαντάζ της έδρας στα Playoffs. Όπερ και σημαίνει ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει και καλύτερο, ακόμα, πλασάρισμα στην 4άδα, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να βρεθεί αντίπαλος με τον Ολυμπιακό ή τη Ρεάλ.