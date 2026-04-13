Εφές: Παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Φενέρμπαχτσε πριν από τον Παναθηναϊκό
Η Φενέρμπαχτσε δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στην Αναντολού Εφές, επικρατώντας με 89-73 στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Τουρκίας και φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης με ρεκόρ 22-4, την ώρα που η ομάδα του Πάμπλο Λάσο υποχώρησε στο 16-10.
Ο Βενσάν Πουαριέ έκανε double-double με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ, όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για την Εφές, που ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη φετινή EuroLeague την προσεχή Παρασκευή στο T-Center απέναντι στον Παναθηναϊκό (17/4, 21:15).
Για τη Φενέρμπαχτσε, ο Χόρτον-Τάκερ σημείωσε 17 πόντους, ενώ ο Γουέιντ Μπόλντγουιν πρόσθεσε 11 πόντους και πέντε ασίστ. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στη Βιλερμπάν, για την 38η αγωνιστική της EuroLeague (16/4, 21:00).
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 40-46, 56-69, 73-89.
