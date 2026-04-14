Στο περιθώριο του Final Four στην Αθήνα θα διεξαχθεί και το Next Gen, με την Euroleague να κάνει γνωστές τις ομάδες που θα πάρουν μέρος.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο περιθώριο του Final Four της Αθήνας θα φιλοξενηθεί και το Adidas Next Gen, ένα τουρνουά στο οποίο παίρνουν μέρος ομάδες U18 και δη οι παίκτες του «αύριο» στο ευρωπαϊκό (και όχι μόνο) μπάσκετ. Η ελληνική εκπροσώπηση θα έχει... πράσινο χρώμα καθώς θα λάβει μέρος η ομάδα του Παναθηναϊκού!

Συγκεκριμένα θα συμμετάσχουν οκτώ ομάδες, ενώ όπως ανακοίνωσε η Euroleague, aυτή θα είναι η πρώτη φορά που το 3Stripes Select Basketball (3SSB) θα συμμετάσχει στα NextGen Finals. Το 3SSB αποτελεί την κορυφαία grassroots πλατφόρμα της adidas Basketball, σχεδιασμένη για μαθητές-αθλητές που επιδιώκουν να αγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ετήσιο πρόγραμμα από ανταγωνιστικά camps, τουρνουά και δράσεις για αγόρια και κορίτσια:

Οι οκτώ ομάδες που θα πάρουν μέρος

Τσεντεβίτα/Ολίμπια (νικήτρια του NextGen Ulm)

Μπαρτσελόνα (νικήτρια του NextGen Bologna)

INSEP (νικήτρια του NextGen Belgrade)

Next Generation Team 3SSB

Ερυθρός Αστέρας

Ρεάλ Μαδρίτης

Ζάλγκιρις Κάουνας

Παναθηναϊκός

Οι σύλλογοι που συμμετέχουν στα NextGen Finals έχουν κατακτήσει συνολικά 12 ευρωπαϊκούς τίτλους U18, συμπεριλαμβανομένων των 9 από τους τελευταίους 11. Η Ζάλγκιρις συμμετέχει ως κάτοχος του τίτλου, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο στον περσινό τελικό στο Άμπου Ντάμπι, που ήταν ο τρίτος της τίτλος μετά το 2007 και την εναρκτήρια διοργάνωση του 2003.

Η Ρεάλ έχει κατακτήσει συνολικά πέντε τίτλους (2015, 2019, 2021, 2023 και 2024), ενώ το INSEP δύο, το 2010 και το 2017. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2016, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας κατέκτησε τον μοναδικό της τίτλο το 2014.