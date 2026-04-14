Χουάντσο και Τζέριαν Γκραντ μίλησαν για την ιστορία που κρύβουν τα τατουάζ τους ενώ στάθηκαν και σε αυτά που σχεδιάζουν να κάνουν με φόντο το... τριφύλλι.

Συγκεκριμένα ο Ερνανγκόμεθ είπε ότι «θέλω να κάνω στο δεξί μου πόδι πράγματα του Παναθηναϊκού. Ελληνικά πράγματα, ελληνικούς Θεούς. Την Euroleague, ελπίζω να κατακτήσουμε περισσότερες κούπες Euroleague».

Από τη πλευρά του ο Τζέριαν Γκραντ ανέφερε: «Για μένα είναι τα παιδιά μου και δεν έχω κάνει ακόμα κάτι συγκεκριμένο για τα παιδιά μου. Εϊναι σίγουρα κάτι που θέλω να κάνω και μετά για τον Παναθηναϊκό. Είμαι εδώ τρία χρόνια και έχει γίνει πραγματικά πολύ σημαντικός για εμένα. Οπότε μελλοντικά νομίζω ότι αυτά τα δύο, αυτά δύο πράγματα θα γίνουν μελλοντικά τατουάζ. Το απολαμβάνω πραγματικά εδώ»

O Χουάντσο είπε ότι το πρώτο του τατουάζ ήταν ένα λουλούδι στον καρπό για το οποίο η μητέρα του δεν ήταν καθόλου... σύμφωνη όταν το έκανε, ενώ το δεύτερο ήταν δύο πουλιά στην πλάτη και ένα ρολόι για το οποίο η μητέρα του τον... έδιωξε από το σπίτι για 10 μέρες με αποτέλεσμα να μείνει με τον... φροντιστή της Εστουδιάντες.

Από τη πλευρά του ο Τζέριαν Γκραντ στάθηκε στο μεγάλο τατουάζ που έχει στην πλάτη και γράφει «Family Over Everything» και δείχνει τα τέσσερα «J» που είναι το αρχικό γράμμα των ονομάτων των αδερφών του.