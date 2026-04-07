Χουάντσο: «Θέλω τον αδερφό μου συμπαίκτη σε οποιαδήποτε ομάδα, είμαι ο Νο.1 θαυμαστής του»

O Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Παλάου Μπλαουγκράνα από την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική (07/04, 21:30), σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα ενδέχεται να παίξει τεράστιο ρόλο στο πλασάρισμα της ομάδας στην τελική κατάταξη, με το ρεκόρ της ελληνικής ομάδας αυτή τη στιγμή να είναι στο 20-15.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σε δηλώσεις του στο PameStoixima μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στους Καταλανούς, αλλά και για τη «μονομαχία» με τον αδερφό του, Μπίλι Ερνανγκόμεθ.

Για το συναίσθημα να παίζει ως αντίπαλος με τον αδερφό του: «Νιώθω υπέροχα. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Κάθε φορά που μοιραζόμαστε το γήπεδο είναι φανταστικό. Μεγαλώσαμε μαζί, αγαπιόμαστε. Κάναμε το όνειρό μας πραγματικότητα με το ΝΒΑ, όπου παίξαμε πολλές φορές αντίπαλοι. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να παίξουμε μαζί στην εθνική ομάδα. Το να κερδίζουμε μαζί για την Ισπανία ήταν το καλύτερο συναίσθημα».

Για το ματς απέναντι στην Μπαρτσελόνα: «Οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν και τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν τελικό».

Για το αν μιλάνε μεταξύ τους πριν το ματς: «Ναι, φυσικά μιλάμε. Μεγαλώσαμε βρίζοντας ο ένας τον άλλον (γέλια). Παίζαμε "ένας εναντίον ενός" στην αυλή μας μέχρι κάποιος να μην αντέχει άλλο. Μεγαλώσαμε ως ανταγωνιστές και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε τις καριέρες που έχουμε. Γι' αυτό είναι καλό για εμάς να ανταγωνιζόμαστε».

Για το αν θα τον ήθελε συμπαίκτη: «Τον θέλω ως συμπαίκτη σε οποιαδήποτε ομάδα. Είναι σπουδαίος παίκτης. Δεν έχει παίξει πολύ τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά το ταλέντο του είναι ακόμα εκεί. Φυσικά, του εύχομαι τα καλύτερα όπου και να πάει. Θα είμαι πάντα ο Νο.1 θαυμαστής του».

Όσο για το ποιον θα υποστηρίζει η μητέρα τους, είπε: «Δεν ξέρω, πρέπει να τη ρωτήσετε. Είναι δύσκολο».

Για την πόλη της Βαρκελώνης: «Έχει τα πάντα, καλό vibe. Είναι πολυπολιτισμική πόλη με υπέροχο φαγητό. Σίγουρα είναι ένα υπέροχο μέρος να επισκεφθείς. Είμαι από τη Μαδρίτη, είμαι φαν της Ρεάλ. Μεγάλωσα στην καλύτερη πόλη του κόσμου, αλλά και η Βαρκελώνη είναι καλή. Πρώτα η Μαδρίτη και μετά η Αθήνα».

Για το τραγούδι που έχει γραφτεί για εκείνον από Έλληνα καλλιτέχνη: «Μου έστελναν όλα τα βίντεο στο TikTok, ήταν καλό. Δεν καταλαβαίνω πολλά, αλλά είναι τιμή σου όταν κάποιος δημιουργεί ένα τραγούδι για σένα. Είναι μεγάλη τιμή. Δεν έχω συναντήσει τον καλλιτέχνη, αλλά θα τον καλέσω στο ΟΑΚΑ. Ίσως βάλουν το τραγούδι να παίξει στο γήπεδο».