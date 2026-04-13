Ο Ερυθρός Αστέρας ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Κλουζ Ναπόκα στην ABA Liga, επικρατώντας με 86-76, πριν από τον μεγάλο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα κρίνει πολλά για την πορεία του στη EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στην ABA Liga, καθώς επικράτησε της Κλουζ Ναπόκα με 86-76 και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 18-5 στο Top-8 της διοργάνωσης.

Ο Όγκνιεν Ντόμπριτς και ο Τζάρεντ Μπάτλερ σημείωσαν από 14 πόντους έκαστος για τον Ερυθρό Αστέρα, που σούταρε συνολικά 14/29 τρίποντα (48,3%), μοίρασε 26 ασίστ για 16 λάθη και έκανε 10 κλεψίματα.

Πλέον, ο Ερυθρός Αστέρας στρέφει όλη την προσοχή του στον εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (16/4, 21:45), διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει postseason. Οι Σέρβοι βρίσκονται στην 7η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 21-16, απέχοντας μία νίκη από την 6η Ζάλγκιρις και την απευθείας πρόκριση στα playoffs.

