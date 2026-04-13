Ιτούδης: «Δώστε μας περισσότερους haters, μας αρέσει αυτό»

Για τη σημαντικότητα της νίκης που πέτυχε η Χάποελ επί της Μακάμπι, στάθηκε στις δηλώσεις του ο Δημήτρης Ιτούδης,

Η Χάποελ επικράτησε της Μακάμπι με 99-88 και έκλεισε τη θέση της για τα play-offs της EuroLeague, με τον Δημήτρη Ιτούδη στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο επίτευγμα της ομάδας του.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε και για την ποιότητα των παικτών του, ενώ αναφέρθηκε στους «haters» οι οποίοι του δίνουν κίνητρο.

«Είναι μια σημαντική νίκη. Εξασφαλίσαμε μια θέση στα playoffs με ένα παιχνίδι να απομένει και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Η ομάδα δεν έχασε ποτέ την επαφή με το πλεονέκτημα έδρας και τις θέσεις στα playoffs. Για μια νέα ομάδα στην EuroLeague, αυτό λέει πολλά. Βρισκόμαστε στη διαδικασία οικοδόμησης κάτι και λέει πολλά για την ποιότητα και τον χαρακτήρα των παικτών, αν και είχαμε πολλούς haters. Αλλά ξέρετε κάτι; Μας δίνουν κίνητρο. Δώστε μας περισσότερους haters, μας αρέσει αυτό».