Ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι φαίνεται πως βρίσκεται στο «κόλπο» για την διαδοχή του Γιούριτσα Γκόλεματς στην Ντουμπάι.

Ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι είναι στην αγορά και ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Αράλε Βάσιμπεργκ αναφέρει το όνομα του πρώην προπονητή της Παρί για διάδοχο του Γκόλεματς στην ομάδα από το Ντουμπάι.

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Ντουμπάι μετά την ήττα από την Έφες και ο Ταμπελίνι, ο οποίος δεν έχει ομάδα επί του παρόντος, φαίνεται πως «παίζει» για τον πάγκο της ομάδας από τα Εμιράτα.

Πάντως ο Αράλε Βάισμπεργκ δεν έγραψε ξεκάθαρα πως ο Ταμπελίνι θα είναι ο επόμενος προπονητής της Ντουμπάι, τελειώνοντας το ποστ του στο «X» με ένα ερωτηματικό.