Ντουμπάι: Ισραηλινός δημοσιογράφος ανέφερε τον Ταμπελίνι για διάδοχο του Γκόλεματς
Ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι είναι στην αγορά και ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Αράλε Βάσιμπεργκ αναφέρει το όνομα του πρώην προπονητή της Παρί για διάδοχο του Γκόλεματς στην ομάδα από το Ντουμπάι.
Ο Γιούριτσα Γκόλεματς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Ντουμπάι μετά την ήττα από την Έφες και ο Ταμπελίνι, ο οποίος δεν έχει ομάδα επί του παρόντος, φαίνεται πως «παίζει» για τον πάγκο της ομάδας από τα Εμιράτα.
Πάντως ο Αράλε Βάισμπεργκ δεν έγραψε ξεκάθαρα πως ο Ταμπελίνι θα είναι ο επόμενος προπονητής της Ντουμπάι, τελειώνοντας το ποστ του στο «X» με ένα ερωτηματικό.
20 days after parting ways with Paris:— Arale Weisberg (@Aralos10) April 12, 2026
Will Francesco Tabellini replace Jurica Golemac in Dubai? 👀 pic.twitter.com/DaKk5CK1Y0
