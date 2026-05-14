Δεν επιστρέφει στα Ηνωμένα Εμιράτα η Ντουμπάι για τους αγώνες της ABA League, όπως ανακοίνωσε επίσημα η προεδρία της Λίγκας.

Με ομόφωνη απόφαση το προεδρείο της ABA League ανακοίνωσε πως η Ντουμπάι δεν θα επιστρέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκειμένου να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της στην τελική φάση των playoffs στην Coca-Cola Arena. Η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς που έχει βγει δυναμικά στην μεταγραφική αγορά δεν μπορεί να επιστρέψει ακόμη στο... σπίτι της.

Η ανακοίνωση της ABA League αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης διαδικτυακής συνεδρίας στην οποία παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ABA League, Γιούρε Μπάλαζιτς (Κρκα) και οι Αντιπρόεδροι Ντράγκαν Μπόκαν (Μπουντούτσνοστ) και Όστογια Μιγιαΐλοβιτς (Παρτίζαν), ελήφθη μια δύσκολη απόφαση, η οποία όμως ελήφθη με πνεύμα συνολικής ευθύνης απέναντι στη διοργάνωση, τους συλλόγους και όλους τους συμμετέχοντες. Η Προεδρία της ABA League αποφάσισε επίσης ομόφωνα ότι η Dubai Basketball θα παίξει τους εντός έδρας αγώνες της στα ημιτελικά των πλέι οφ και σε πιθανές τελικές σειρές σε ουδέτερο γήπεδο.

Η Προεδρία της ABA League εκφράζει την πλήρη κατανόηση και την ειλικρινή της λύπη για τις συνθήκες που αντιμετωπίζει η Dubai Basketball, ένας από τους εξαιρετικά σημαντικούς εταίρους και μέλη της περιφερειακής οικογένειας μπάσκετ. Έχοντας επίγνωση της πολυπλοκότητας της τρέχουσας κατάστασης και των προκλήσεων παγκόσμιας φύσης, τα μέλη της Προεδρίας εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους προς τον σύλλογο και την πεποίθησή τους ότι οι υπάρχουσες συνθήκες θα σταθεροποιηθούν σύντομα.

Με την ελπίδα ότι τα τρέχοντα προβλήματα θα ξεπεραστούν το συντομότερο δυνατό, η Προεδρία της ABA League ελπίζει ειλικρινά ότι, ξεκινώντας από την επόμενη σεζόν, η Ντουμπάι θα παίζει και πάλι όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της μπροστά στους φιλάθλους της στην Coca-Cola Arena».

