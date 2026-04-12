Βατούτιν: «Η ΤΣΣΚΑ είναι έτοιμη να επιστρέψει στην Euroleague αλλά δεν είναι στο χέρι μας»

Ο Αντρέι Βατούτιν αναφέρθηκε και πάλι στο ενδεχόμενο της επιστροφής της ΤΣΣΚΑ στην Euroleague εξηγώντας ότι δεν εξαρτάται από τους ίδιους.

Συμπληρώθηκε μια πενταετία από την τελευταία φορά που η ΤΣΣΚΑ Μόσχας βρέθηκε στην Euroleague.

Ο αποκλεισμός των ρωσικών ομάδων λόγω του πολέμου έχει βάλει την ΤΣΣΚΑ στο... περιθώριο, με τον Αντρέι Βατούτιν να μην έχει ακόμα κάποια ξεκάθαρη απάντηση αναφορικά με την πιθανότητα επιστροφής της ομάδας του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο ισχυρός άνδρας της ρωσικής ομάδας είχε βρεθεί στο Βελιγράδι για να αποτίσει φόρο τιμής στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ο οποίος είχε εργαστεί στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας την σεζόν 2010-11.

Μιλώντας στην «Μondo» ο Αντρέι Βατούτιν απάντησε και στην ερώτηση για την πιθανότητα επιστροφής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Euroleague, χωρίς ωστοσο να είχε κάποια ξεκάθαρη απάντηση να δώσει:

«Το ερώτημα είναι πολιτικό. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε αμέσως, αλλά δεν είναι στο χέρι μας» είπε χαρακτηριστικά!

Όσον αφορά τις συνομιλίες του NBA με την Euroleague και την FIBA, ο Βατούτιν επεσήμανε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ανέβει το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.

«Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα στιγμή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ειδικά για την Euroleague, επειδή πρόκειται για ένα δυνατό τουρνουά, μεγάλη επιχείρηση, αλλά αξίζει να είναι πολύ μεγαλύτερο από επιχειρηματικής άποψης. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή για όλους. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μεταξύ της Euroleague και του NBA. Πρέπει να είσαι έξυπνος και να ενεργήσεις με πολλή υπομονή. Είμαστε ακόμα μέτοχοι της Euroleague και συμμετέχουμε σε όλη τη διαδικασία».

Όσο για τον θάνατο του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς; «Μια μεγάλη απώλεια για όλους. Δυστυχώς, ο Ντούσκο ήταν στην ΤΣΣΚΑ για πολύ λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας απίστευτος άνθρωπος με τεράστια καρδιά. Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από αυτόν».