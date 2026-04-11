Μπετσίροβιτς: «Στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο Final-Four»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε σέρβικο μέσο, ο Σάνι Μπετσίροβιτς δήλωσε πως ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο Final-Four.

Ο Σλοβένος ο οποίος εκτελεί χρέη αθλητικού διευθυντή στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, μίλησε για τους «πράσινους» όπου γνωρίζει πολύ καλά και τόνισε πως παρά τα προβλήματα που έχουν θα είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που θα παίξουν στο Final-Four της Αθήνας.

Ο Μπετσίροβιτς όσο ήταν στον Παναθηναϊκό σε ρόλο αθλητικού διευθυντή, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, καθώς και την EuroLeague του 2024.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάνι Μπετσίροβιτς:

«Ο Παναθηναϊκός έχει την πιο ακριβή ομάδα στην ιστορία του συλλόγου και επομένως την καλύτερη. Διαθέτουν δύο ή τρεις κορυφαίους παίκτες σε κάθε θέση. Η μεγαλύτερη δοκιμασία για αυτούς είναι η τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Εφές. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξουν.

Θα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να τους νικήσει σε τρία παιχνίδια, να ρίξει τον Παναθηναϊκό. Όλοι γνωρίζουν ότι οι πρωταθλητές αναδεικνύονται στις κρίσιμες στιγμές, και ο Παναθηναϊκούς έχει μερικούς από αυτούς στην ομάδα του. Πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας η πράσινη φανέλα θα βρίσκεται στο Final Four.

Το αντίθετο σενάριο θα ήταν πραγματικά κακό για τον σύλλογο, αλλά και για την Euroleague. Έχει επενδυθεί πολλή προσπάθεια και χρήμα. Παρότι έχασαν από τη Βαλένθια, γνωρίζω αυτούς τους παίκτες και ξέρω τι έχουν μέσα τους. Πιστεύω ότι θα δείξουν την ποιότητα που τους χαρακτηρίζει. Έχουν τον χαρακτήρα των νικητών».