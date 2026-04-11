Στη Σερβία βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι και αποκάλυψε πώς έχασε κιλά ο Βασίλιε Μίτσιτς.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας τους ισραηλινού συλλόγου, παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Παρτίζαν με τη Ζάλγκιρις και στη συνέχεια σε δηλώσεις του σε σέρβικα μέσα, αποκάλυψε μεταξύ άλλων, πώς ο Μίτσιτς κατάφερε να χάσει τα παραπάνω κιλά που είχε στην αρχή της σεζόν.

Μάλιστα, τόνισε πως μεγάλο ρόλο έπαιξε η σύντροφος του Σέρβου γκαρντ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Όφερ Γιανάι:

«Ο Μίτσιτς είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και ένας σπουδαίος παίκτης, ένας από τους παίκτες που σέβομαι περισσότερο. Όταν τον υπέγραψα, ήξερα ότι του έδινα το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ευρώπη, ήταν ο τρόπος μου να δείξω την εκτίμησή μου για αυτό που είναι, αλλά και μια προσδοκία ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ομάδα.

Μίλησα με τον ατζέντη του και ευθυγραμμιστήκαμε ως προς τις προσδοκίες, ήταν σαφές ότι δεν θα βρισκόταν αμέσως στο προηγούμενο επίπεδό του και ότι θα χρειαζόταν μερικούς μήνες.

Νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε τον Μίτσιτς που περιμέναμε. Μπορώ να σας πω κάτι ενδιαφέρον. Η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει και από τότε έχει χάσει πέντε κιλά και δείχνει πολύ καλύτερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στην κυρία Μίτσιτς. Ελπίζω σύντομα να έρθει και ένας αρραβώνας».