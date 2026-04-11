Μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός ελαχιστοποίησε τις πιθανότητες για τα απευθείας playoffs. Πιθανότερο σενάριο το Play-In, ορατό και το ενδεχόμενο του «εμφυλίου».

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του στην Ισπανία, καθώς από εκεί που κρατούσε την τύχη στα χέρια του, γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια και πλέον δεν εξαρτάται η τελική του κατάταξη μόνο από το αποτέλεσμα της επόμενης εβδομάδας κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Λιγοστές οι πιθανότητες για την εξάδα και τα απευθείας Playoffs

Παρόλα αυτά έχει ακόμα κάποιες (αλλά λιγοστές) πιθανότητες να βρεθεί στην εξάδα και στα απευθείας Playoffs ωστόσο θα χρειαστούν δώρα... εξ ουρανού. Το πρώτο και το κυριότερο είναι να γνωρίσει την ήττα η Ζάλγκιρις από την Παρί την επόμενη Παρασκευή (17/4, 20:00) στο Κάουνας.

Όμως υπάρχει η πιθανότητα να βρεθεί στα Playoffs ακόμα και αν νικήσει η Ζάλγκιρις την Παρί, αλλά αυτό θα είναι κάτι που θα το γνωρίζει από την Κυριακή του Πάσχα (12/4) και ανάλογα από το αποτέλεσμα της Χάποελ με την Μακάμπι. Οι «πράσινοι» θέλουν δύο ήττες της ομάδας του Ιτούδη στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια της και φυσικά νίκη δική τους επί της Εφές ώστε να «κλέψουν» το εισιτήριο της εξάδας.

Πώς πάει ο Παναθηναϊκός στο Play-In

Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στην 8η θέση καθώς υστερεί στην τριπλή ισοβαθμία με Ερυθρό Αστέρα (και Μονακό) και είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί στην διαδικασία του Play-In από τη στιγμή που τίποτε δεν εξαρτάται από τα χέρια του.

Πάντα με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα νικήσει την Εφές, θα τερματίσει 7ος εάν και εφόσον η Ζάλγκιρις νικήσει την Παρί και η Χάποελ το 1/2 στις εναπομείνασες αγωνιστικές της. Και την ίδια ώρα ο Ερυθρός Αστέρας ηττηθεί στην Μαδρίτη από τη Ρεάλ. Εάν οι Σέρβοι περάσουν από την ισπανική πρωτεύουσα, τότε ο Παναθηναϊκός θα πέσει στην 8η θέση.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι εάν βρεθεί τελικά στο Play-In θα έχει δύο ευκαιρίες για πρόκριση στα Play Offs.

Ως 7ος θα χρειαστεί μια νίκη ως γηπεδούχος κόντρα στον 8ο. Με ήττα θα έχει και δεύτερη ευκαιρία, πάλι ως γηπεδούχος με τον νικητή του 9-10.

Ως 8ος θα χρειαστεί, είτε να νικήσει τον 7ο με μειονέκτημα έδρας, είτε τον 9ο με αβαντάζ έδρας σε περίπτωση που ηττηθεί στο πρώτο ματς του Play-In.

Σε μια τέτοια περίπτωση, που τερματίσει δηλαδή στην 7η ή στην 8η θέση θα είναι ανοικτό και το ενδεχόμενο του «εμφυλίου» με τον Ολυμπιακό καθώς δεν μπορεί να πέσει κάτω από την 2η θέση.

Η Κατάταξη

* Ολυμπιακός 25-12 * Βαλένθια 24-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 * Φενέρμπαχτσε 23-14 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14 Ζάλγκιρις 22-15 Ερυθρός Αστέρας 21-16 Παναθηναϊκός 21-16 Μονακό 21-16 Μπαρτσελόνα 20-17 Dubai Basketball 19 -18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρί 15-22 Παρτίζαν 15-22 Μπασκόνια 13-24 Βίρτους Μπολόνια 13-24 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-29

* Έχουν προκριθεί στα playoffs

**Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4