Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς είναι ο επικρατέστερος για τον πάγκο της Μπασκόνια στη θέση του Πάολο Γκαλμπιάτι.

Στον «αέρα» βρίσκεται ο Πάολο Γκαλμπιάτι στον πάγκο της Μπασκόνια, καθώς μπορεί να κατέκτησε το Copa del Rey με τους Βάσκους, αλλά ο Ιταλός προπονητής δεν φαίνεται να έχει εξασφαλισμένη την παραμονή του στην ομάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του ισπανικού τύπου η Μπασκόνια αναζητά εδώ και καιρό τον αντικαταστάτη του και ο επικρατέστερος είναι ένας γνώριμος από το παρελθόν, ο Βελίμιρ Περάσοβιτς.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Marca το όνομα του 61χρονου Κροάτη τεχνικού είναι ανάμεσα σε εκείνα που εξετάζονται και φαίνεται να έχει κιόλας ένα προβάδισμα στην κούρσα διαδοχής του Πάολο Γκαλμπιάτι.

Αν τελικά υπογράψει, θα πρόκειται για την τέταρτη θητεία του στη Βιτόρια. Είχε ήδη εργαστεί εκεί από το 2005 έως το 2007, όταν λόγω προβλημάτων υγείας αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά την προπονητική του δραστηριότητα για μερικούς μήνες. Επέστρεψε αργότερα το 2015 και το 2018. Από το 2021 βρίσκεται στον πάγκο της Ούνικς Καζάν.

Στο μεταξύ, ένα ακόμη στοιχείο που φαίνεται να... δείχνει τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς στον πάγκο της Μπασκόνια είναι ότι ο σύλλογος έχει ήδη συμφωνήσει με τον σέντερ Μάρκους Μπίνγκαμ (25χρ., 2.13), ο οποίος αγωνίζεται επίσης στην Ούνικς. Μάλιστα, οι άνθρωποι της ομάδας των Βάσκων προσπαθούν μάλιστα να του εξασφαλίσουν διαβατήριο, ώστε να θεωρείται κοινοτικός παίκτης.