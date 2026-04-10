Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από την αναμέτρηση με τη Χάποελ στη Σόφια, όπου την παράσταση κλέβει ο Μουσταφά Φαλ.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Σόφια, επικρατώντας της Χάποελ, σε ένα ματς όπου η πιο ευχάριστη είδηση ήταν η επιστροφή του Φαλ.

Έτσι, στην παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Φαλ έχει ξεχωριστή θέση, με την στιγμή της επιστροφής του, αλλά και το φατούρο από τους συμπαίκτες του, να αποτελούν βασικές στιγμές του βίντεο.