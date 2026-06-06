Γιώργος Μπαρτζώκας και Σάββας Αρώνης είχαν έντονο διαπληκτισμό αμέσως μετά τη λήξη του Game 2, ωστόσο το επεισόδιο ξεκίνησε με αφορμή τις ύβρεις στον τεχνικό των «ερυθρολεύκων».

Λίγα λεπτά αφότου ολοκληρώθηκε το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε λογομαχία με τον Σάββα Αρώνη.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός των Πειραιωτών, λίγο πριν ξεκινήσει τις δηλώσεις του στη Flash interview, αντάλλαξε μερικές κουβέντες με τον Head of Operations των «πρασίνων», ωστόσο τα πνεύματα ηρέμησαν στη συνέχεια.

Αφορμή της λογομαχίας τους, ήταν η αντίδραση του κόουτς Μπαρτζώκα στις ύβρεις που δέχτηκε ο κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Πιο αναλυτικά, με το που τελείωσε ο αγώνας, το «Telekom Center Athens», έβριζε τον κόουτς των «ερυθρόλευκων», με τον ίδιο να απαντάει, θεωρώντας το σε μεγάλο βαθμό λογικό, καθώς όταν στα δύο μέτρα σε βρίζουν αισχρά, είναι ανθρώπινο να απαντήσεις.

Ο Head of Operations του Παναθηναϊκού, Σάββας Αρώνης, του ζήτησε τον λόγο για τα «γαλλικά» που αντάλλαξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τα court seats και στη συνέχεια ακολούθησε ο μεταξύ τους διαπληκτισμός στη φυσούνα.