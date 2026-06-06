Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο λόγος της έντονης διαμάχης και του διαπληκτισμού Μπαρτζώκα - Αρώνη
Λίγα λεπτά αφότου ολοκληρώθηκε το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε λογομαχία με τον Σάββα Αρώνη.
Συγκεκριμένα ο τεχνικός των Πειραιωτών, λίγο πριν ξεκινήσει τις δηλώσεις του στη Flash interview, αντάλλαξε μερικές κουβέντες με τον Head of Operations των «πρασίνων», ωστόσο τα πνεύματα ηρέμησαν στη συνέχεια.
Αφορμή της λογομαχίας τους, ήταν η αντίδραση του κόουτς Μπαρτζώκα στις ύβρεις που δέχτηκε ο κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Πιο αναλυτικά, με το που τελείωσε ο αγώνας, το «Telekom Center Athens», έβριζε τον κόουτς των «ερυθρόλευκων», με τον ίδιο να απαντάει, θεωρώντας το σε μεγάλο βαθμό λογικό, καθώς όταν στα δύο μέτρα σε βρίζουν αισχρά, είναι ανθρώπινο να απαντήσεις.
Δείτε ΕπίσηςΚΑΕ Ολυμπιακός: «Επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»
Ο Head of Operations του Παναθηναϊκού, Σάββας Αρώνης, του ζήτησε τον λόγο για τα «γαλλικά» που αντάλλαξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τα court seats και στη συνέχεια ακολούθησε ο μεταξύ τους διαπληκτισμός στη φυσούνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.