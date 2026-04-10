O Γιάγκο Ντος Σάντος έριξε τους τίτλους τέλους στην συνεργασία του με τον Ερυθρό Αστέρα. Συνεχίζει στη Βίρτους

Τέλος στη συνεργασία του Ερυθρού Αστέρα με τον Γιάγκο Ντος Σάντος. Ο Βραζιλιάνος γκαρντ αποτελεί παρελθόν από τους Σέρβους και συνεχίζει την καριέρα του στη Βίρτους στην οποία προσδοκά παραπάνω χρόνο συμμετοχής.

Φέτος ο Γιάγκο δεν πήρε πολλές ευκαιρίες στα ματς του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας 2.6 πόντους και 2.2 ασίστ μ.ο. Έμενε στο παρκέ για 10 λεπτά και δεν ήταν πρώτη επιλογή. Ερχόταν από τον πάγκο.

Αφήνει τον Ερυθρό Αστέρα μετά το 2023, ενώ πριν αγωνίστηκε στην γερμανική Ουλμ αλλά και στην βραζιλιάνικη Φλαμένγκο.