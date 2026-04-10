Ερυθρός Αστέρας: Παρελθόν ο Γιάγκο Ντος Σάντος, πήγε Βίρτους
Τέλος στη συνεργασία του Ερυθρού Αστέρα με τον Γιάγκο Ντος Σάντος. Ο Βραζιλιάνος γκαρντ αποτελεί παρελθόν από τους Σέρβους και συνεχίζει την καριέρα του στη Βίρτους στην οποία προσδοκά παραπάνω χρόνο συμμετοχής.
Φέτος ο Γιάγκο δεν πήρε πολλές ευκαιρίες στα ματς του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας 2.6 πόντους και 2.2 ασίστ μ.ο. Έμενε στο παρκέ για 10 λεπτά και δεν ήταν πρώτη επιλογή. Ερχόταν από τον πάγκο.
Αφήνει τον Ερυθρό Αστέρα μετά το 2023, ενώ πριν αγωνίστηκε στην γερμανική Ουλμ αλλά και στην βραζιλιάνικη Φλαμένγκο.
КК Црвена звезда Меридианбет и наш досадашњи плејмејкер Јаго Дос Сантос споразумно су у петак раскинули уговор.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) April 10, 2026
Клуб овом приликом жели пуно среће, здравља и успеха нашем Јагу у даљим изазовима који му следе у каријери.
Јаго, хвала ти и срећно! #kkcz https://t.co/okBSQsp7wU
