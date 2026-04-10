Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε «Kalimera» με ένα βίντεο όπου κόσμος και ομάδα τραγουδούν μαζί μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Χάποελ.

Ο Ολυμπιακός είχε πάνω από 10.000 φίλους στο πλευρό του στο παιχνίδι απέναντι στη Χάποελ και μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες πανηγύρισαν μαζί τους τη μεγάλη νίκη στη Σόφια.

Έτσι, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέβασε το βίντεο με την «kalimera» της, στο οποίο παίκτες και κόσμος τραγουδούν μαζί το «είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό».

Μάλιστα οι ξένοι είναι εκείνοι που κλέβουν την παράσταση, καθώς δείχνουν και να το ζούνσε στο 100%, αλλά και να ξέρουν τους στίχους!