Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό, τον ασταμάτητο Τάιλερ Ντόρσεϊ και την κατάρα της πρώτης θέσης.

Ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι έπρεπε απέναντι στην Χάποελ και πήρε τη νίκη που χρειαζόταν για να κλειδώσει το πλεονέκτημα έδρας. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά.

Ουσιαστικά οι Πειραιώτες είχαν πάντα τον έλεγχο. Ακόμη και όταν η Χάποελ πίεζε, φαινόταν στο παιχνίδι ότι η ομάδα που κάνει κουμάντο είναι ο Ολυμπιακός.

Φαινόταν δηλαδή πως ό,τι και να βγάλει από το καπέλο του ο μάγος των πάγκων Ιτούδης, ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του είχαν την απάντηση. Μα θα ήταν ένα μεγάλο σουτ, μα ένα επιθετικό ριμπάουντ, μα μια ατομική ενέργεια.

Ο Ολυμπιακός ήλεγχε κυρίως τους αιθέρες. Η Χάποελ βρήκε μόλις 6 πόντους δεύτερης ευκαιρίας (16 ο Ολυμπιακός), μόλις 6 στο τρανζίσιον (12 ο Ολυμπιακός) και αν δεν ήταν το 16-7 στους πόντους από λάθη, η διαφορά θα ήταν μεγαλύτερη.

Αμυντικά θα μπορούσε σαφώς ο Ολυμπιακός να τα πάει και καλύτερα, όμως μην ξεχνάμε πως και η άλλη ομάδα έχει ποιότητα ικανή για το κάτι παραπάνω. Με παίκτες όπως ο Μίτσιτς και ο Μπράιαντ, είναι λογικό πως θα παλέψει μέχρι τέλους.

Επίσης είναι λογικό που τα δύο παιχνίδια με την Χάποελ κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Έτσι γίνεται όταν δύο πολύ καλές ομάδες αντιμετωπίζουν η μια την άλλη.

Από εκεί και πέρα, επειδή πρέπει να μιλήσουμε και για τους παίκτες, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε σε καλή κατάσταση τον Βεζένκοβ σε ένα παιχνίδι δεν σημαίνει και κάτι απαραίτητα. Οι 10 πόντοι του ήρθαν από ένα πολύ καλό δεκάλεπτο που έκανε, αλλά μην ξεχνάμε πως με όλα όσα συνέβαιναν στο γήπεδο και την τόση αποθέωση, δεν είναι εύκολο να μείνεις συγκεντρωμένος, ακόμη και αν είσαι ένας παίκτης του επιπέδου του Βεζένκοβ.

Ο Σάσα στο επόμενο θα είναι και πάλι στα γνωστά MVP επίπεδά του και το παιχνίδι στην Σόφια δεν θα είναι παρά μια ανάμνηση. Πέραν του Σάσα όμως, που παραμένει το καλύτερο 4άρι στην Ευρώπη, ό,τι και να πει κανείς, θέλω να σταθώ σε τρεις παίκτες.

Πόσο μα πόσο ευχάριστο το να βλέπεις έναν αγαθό γίγαντα, όπως ο Μουσταφά Φαλ να επιστρέφει στη δράση! Ο Γάλλος ακόμη δεν είναι στο 100%, όμως με τα 2 μπλοκ και τις 4 ασίστ του, σε συνδυασμό με το μέγεθός του, έδωσε πολύτιμα πράγματα στον Ολυμπιακό. Και να σημειώσουμε πως όλες του οι ασίστ ήταν στον Πίτερς. Λέτε να τον βγάλει για φαγητό στο εστιατόριό του;

Ο δεύτερος είναι ο Κόρι Τζόσεφ. Μπήκε μέσα, έπαιξε περισσότερο από τον Γουόκαπ και όσο πάτησε παρκέ ο Ολυμπιακός ήταν +10 σε σχέση με την Χάποελ. Αν ήταν και λίγο πιο εύστοχος (ένα τρίποντο ακόμη ρε αδερφέ), θα έκανε απίθανο ματς. Πλέον πάντως είναι ξεκάθαρο πως αυτός αξίζει να είναι ο δεύτερος γκαρντ στο ροτέισιον της θέσης «1».

Τέλος, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αυτός ο «μέτριος» παίκτης ντε; Ή ξεχάσαμε τι είχε ειπωθεί κατά καιρούς για τον Έλληνα γκαρντ; Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν αμφισβήτησε κανείς το ταλέντο του. Ερωτηματικό ήταν πάντα η σταθερότητά του. Φέτος όμως, όχι μόνο το έχει βελτιώσει αυτό, αλλά το έχει στείλει σε… άλλο επίπεδο!

Οι 17 πόντοι που μετρά σε 37 αγώνες, μαζί με τα απίθανα στατιστικά του, δείχνουν ότι φέτος κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Και δεν δείχνει διάθεση να κατεβάσει ταχύτητα!

Μετρά 60(!) πόντους αυτή την εβδομάδα, με τις αντίπαλες άμυνες να μην είναι τυχαίες. Το έκανε αυτό με Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ! Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως ο Ολυμπιακός έχει τον σκόρερ που χρειάζεται από την περιφέρεια και σε συνδιασμό με την ποιότητα και την εμπειρία του Εβάν Φουρνιέ, η θέση «2» του Ολυμπιακού πραγματικά τρομάζει!

Αποστολή εξετελέσθη λοιπόν. Ο Ολυμπιακός είναι στην τετράδα και θα έχει το πλεονέκτημα. Με νίκη απέναντι στην Αρμάνι θα είναι και στην πρώτη θέση.

Κάπου εδώ μπαίνει στη κουβέντα μας η κατάρα και λογικό. Ποτέ πρώτη ομάδα δεν έχει κατακτήσει την EuroLeague. Από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός έχει μάθει να είναι αντισυμβατική ομάδα, που πάντα ξεπερνά τον εαυτό της.

Για τους παίκτες αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Στα πολλά που ήδη έχουν. Μένει να δούμε εάν το καταφέρουν κιόλας…

ΥΓ. Το αγωνιστικό τμήμα του Ολυμπιακού είναι επικεντρωμένο στον μεγάλο στόχο της EuroLeague. Η διοίκηση όμως κάνει ήδη κινήσεις για να είναι η ομάδα σε ελίτ επίπεδο και την επόμενη σεζόν.

ΥΓ2. Ο Μιλουτίνοφ ΜΗΔΕΝ ριμπάουντ. Το ζήσαμε και αυτό!

ΥΓ3. Πόσο παικταράς είσαι σε Μίτσιτς;

ΥΓ4. Όπως πάει το πράγμα, ο Ολυμπιακός θα έχει μοναδικό απόντα από το ρόστερ στα Playoffs τον… Κίναν Έβανς. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ ο Γιώργος Μπαρτζώκας.