Οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν στην Arena 8888 για την αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς, μετρώντας τέσσερις νίκες στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις τους στη EuroLeague και έχοντας στο πλευρό τους τους προέδρους της ΚΑΕ, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο.

Στο γήπεδο βρίσκεται και ο θρύλος του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, Χρίστο Στόιτσκοφ, παίρνοντας θέση στα court seats της Arena 8888. Ο Στόιτσκοφ αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στην Μπαρτσελόνα, την Πάρμα και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, κατακτώντας την τέταρτη θέση στο Μουντιάλ του 1994 με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.