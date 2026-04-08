ΜακΙντάιρ για Ολυμπιακό: «Το καλοκαίρι θα είμαι ελεύθερος, θα δούμε»

Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙντάιρ απάντησε στις δηλώσεις του σχετικά με το ενδιαφέρον που υπάρχει από τον Ολυμπιακό για τον ίδιο.

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, είναι ένας παίκτης που απασχολεί (και θα απασχολήσει περισσότερο μετά το τέλος της σεζόν), ωστόσο δεν υπάρχει καμία συμφωνία προς το παρόν.

Μετά τη νίκη του Ερυθρού επί της Παρί, ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον των «ερυθρολεύκων» για εκείνον, με τον ίδιο να απαντάει, λέγοντας πως το καλοκαίρι θα είναι ελεύθερος και τώρα επικεντρώνεται στα δύο επόμενα παιχνίδια της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ:

«Δεν έχω κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό. Είμαι συγκεντρωμένος στα επόμενα δύο παιχνίδια. Το καλοκαίρι θα είμαι ελεύθερος, δεν πρέπει να το συζητάμε μέχρι να έρθει η ώρα. Είστε δημοσιογράφοι, γράφετε καλά και κακά πράγματα από τότε που ήρθα, συνεχίστε να το κάνετε και θα δούμε στο τέλος της σεζόν».