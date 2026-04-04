Ο Ολυμπιακός έχει κυκλώσει το όνομα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ενόψει του καλοκαιριού καθώς είναι ένας παίκτης που απασχολεί έντονα τους Πειραιώτες.

Λένε ότι «όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά». Και όπως φαίνεται, ισχύει στην περίπτωση του Ολυμπιακού και του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Το ιταλικό «Backdoor Podcast» όχι μόνο ανέφερε ενδιαφέρον των «ερυθρολεύκων» για τον 32χρονο Αμερικανό γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα αλλά έκανε λόγο και για προχωρημένες συζητήσεις οι οποίες φτάνουν ακόμα και σε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τι ισχύει όμως; Ποια είναι η πραγματικότητα αναφορικά με το «φλερτ» μεταξύ των δύο πλευρών; Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, είναι ένας παίκτης που απασχολεί (και θα απασχολήσει περισσότερο μετά το τέλος της σεζόν) ωστόσο δεν υπάρχει καμία συμφωνία προς το παρόν. Υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς να έχει κατατεθεί (τουλάχιστον προς το παρόν) κάποια επίσημη πρόταση.

Άλλωστε ο Αμερικανός (πολιτογραφημένος Βούλγαρος) γκαρντ θα έχει και πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του ενώ είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον από πολλές ακόμα ομάδες της Euroleague.

Φέτος ο Μίλερ Μακ-Ιντάιρ μετράει 35 ματς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και σε 30:40 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο έχει 12.5 πόντους, 7.4 ασίστ και 4.5 ριμπάουντ, ενώ σουτάρει με 51% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 58% στις βολές.